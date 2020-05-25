三華女被殺燒屍　中國大使向贊比亞外長提出嚴正交涉

中國駐贊比亞大使館5月25日發聲明，證實3名中國公民遇害，中國駐贊比亞大使李傑向已經向贊比亞外交部長馬蘭吉提出嚴正交涉。

據中國駐贊比亞大使館5月25日發佈消息顯示，贊比亞盧薩卡市一中國公司倉庫5月24日中午發生一起惡性刑事案件，3名中國公民曹某、樊某、包某不幸遇害。

2020年4月，中國官方的防疫措施被指針對非洲裔人士，引起「歧視非洲人」輿論，並一度演變成外交風波。圖為2020年5月25日，中國駐贊比亞大使館發佈「駐贊比亞使館就3名中國公民遇害案向贊方提出嚴正交涉」文章。（中國駐贊比亞大使館網站截圖）

5月25日，中國駐贊比亞大使李傑向贊比亞外交部長馬蘭吉提出嚴正交涉，強烈譴責這一駭人聽聞的惡性暴力事件，強烈要求贊強力部門加緊破案，依法嚴懲兇犯，並敦促贊方採取有效措施，切實維護在贊中國公民生命財產安全和正當合法權益。

中國駐贊比亞大使館發消息稱，贊比亞警方初步調查，犯罪嫌疑人為當地2男1女，進入倉庫殺害遇害者實施搶劫後，縱火毀滅證據。警方現已逮捕2名男性兇嫌，正抓緊搜捕另1名在逃犯。

另據贊比亞警方5月24日做出的案情通報，警方最初接到的是火警的訊息，抵達現場後發現倉庫主人並不在場。隨後，警方搜索了倉庫後面的房屋，發現入口處有血跡，並在房間內床邊的地板上找到一把帶血的砍刀。在火災現場，警方發現一具燒焦的中國女性公民屍體。

在此案件中，3名南通人曹某、樊某、包某不幸遇害，其中曹某的遺體已經找到，另兩名受害者的遺體正在搜尋中。

一些曾長期在贊比亞工作的人士5月25日接受中國《環球時報》採訪時表示，贊比亞出現針對華人華僑的搶劫、殺人事件，大多是受到當地媒體和部分試圖打「反華牌」的政客影響，它們的不實報道和言論容易讓不明真相的民眾產生「反華」「仇華」情緒。

值得一提的是，贊比亞首都盧薩卡現任市長桑帕（Miles Sampa）近期的言論和舉動對當地民眾存在誤導，一定程度上助長了對中國人的負面情緒。桑帕批評當地中企和華人華僑開設的店鋪採取防控措施，限制人流，實行封閉式管理等，認為這是「奴隸制」的行為，要求中國企業「釋放」當地員工，並在社交媒體上發布的一則影片上向中方員工稱：「Don't be clever, Chinaman（別耍小聰明，中國佬）」。在英語中，「Chinaman」被普遍認為是歧視性的用詞。

一些中國學者也擔憂，近期西方媒體和政客借新冠病毒肺炎疫情污名化中國的言論，正在影響非洲。