加拿大前駐華大使：西方盟友正與中國脫鈎

加拿大前駐華大使馬大維（David Mulroney）認為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）以及中國政府一系列行為驅使加拿大和其他西方盟國需要和中國「脫鈎」。與此同時他警告說，中國利用全球聚焦在疫情之際「摧毀」香港的「一國兩制」。

他在接受加拿大環球電視網（Global Television Network）新聞政論節目「議會西樓」（West Block）主持人史蒂芬森（Mercedes Stephenson）訪問時說：「我想我們要扮演一個更積極的角色，以及明白事情在根本上改變，以及我們得讓自己的系統健全，而當中部分也涉及可被稱為『脫鈎』（的做法）。」他說，比起澳洲在推動全球重新評估本國與華關係方面是領先，加拿大變得「落後」。

加拿大環球電視網2020年5月24日報道加拿大前駐華大使馬大維接受訪問，他指新冠肺炎疫情讓西方國家有需要與中國脱鈎，並呼籲加拿大重新審視對華關係。（Reuters）

馬大維說：「中國看到我們的注意力因疫情而被分散，它就可以做這個工作（拆除一國兩制系統的工作）。」

他指中國推動訂立「港版國安法」，「這真的是摧毀一國兩制的最後一步，以及真的違背這個協議。」他說：「中國在一國兩制中背信、拆除它，這是我們需要重新就一個更由中國主導的世界重新思考的另一個原因，在這個世界中我們真的需要重塑我們的外交政策。」