【一分鐘看世界】外媒看賭王、港版國安法、SpaceX「處子騷」

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今天是5月27日星期三，陰晴不定的一天，你需要知道的國際新聞：

別了，何鴻燊

「賭王」何鴻燊離世，享年98歲，他生前在澳門一手建立博彩王國，除了與葡萄牙有深厚淵源業務更涉足伊朗和朝鮮，因此成為多方焦點。他的離世亦成為國際新聞，多間傳媒都以不同角度回顧他充滿色彩的一生……（按此閱讀更多

何鴻燊1995年接受訪問。（Reuters）

特朗普不滿港版國安法

北京提出「港版國安法」引來國際關注，美國總統特朗普5月26日表示，準備就此在本周對中國採取行動，但未透露細節。白宮表示，特朗普對此感到不滿，同時看不到香港如何能維持金融中心地位。白宮經濟顧問庫德洛接受訪問時表示，中國在香港的舉動將鑄成大錯，並承諾若美國公司希望將業務從香港或中國撤回美國，華府將支付有關費用。……（按此閱讀更多

港版國安法：美國總統特朗普5月26日表示，準備在本周對中國採取行動，但未透露細節。圖為他當日出席記者會。（Reuters）

SpaceX載人任務

美國太空總署（NASA）在5月27日進行載人上太空的任務，由富豪馬斯克旗下SpaceX負責，成為當地首個商業營運商執行有關工作。馬斯克除了為NASA提供太空飛行器，連太空人乘坐的專車、太空衣都是出自他的產品……（按此閱讀更多

英國政壇遇「疫」境

英國政府因應新型冠狀病毒疫情，實施全國居家令，要求民眾留在家中，減低病毒散播的風險。不過首相約翰遜的高級顧問甘明斯就被指多次違反居家令，但他強調自己沒犯錯，因而堅拒下台。事件引發朝野不滿，有執政保守黨官員決定辭職表達不滿……（按此閱讀更多

甘明斯違居家令：甘明斯形容自己判斷正確，不會辭職。攝於5月23日，甘明斯攜同兒子外出踏單車。（Getty Images）

商界寒風吹

新型冠狀病毒的疫情開始放緩，但對於經濟的影響逐漸浮現。航空業界遭到史無前例的打擊，多間公司紛紛進入財困，拉丁美洲兩間大型航空公司接連申請破產保護德國漢莎航空亦要向政府求援…… （按此閱讀更多

航空業是新型冠狀病毒疫情的重災區，在南美航空申請破產保護前，成立超過一世紀的哥倫比亞航空（Avianca）同樣不敵疫情而要申請破產保護。（Reuters）

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