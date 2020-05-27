【一分鐘看世界】外媒看賭王、港版國安法、SpaceX「處子騷」

今天是5月27日星期三，陰晴不定的一天，你需要知道的國際新聞：

別了，何鴻燊

「賭王」何鴻燊離世，享年98歲，他生前在澳門一手建立博彩王國，除了與葡萄牙有深厚淵源，業務更涉足伊朗和朝鮮，因此成為多方焦點。他的離世亦成為國際新聞，多間傳媒都以不同角度回顧他充滿色彩的一生……（按此閱讀更多）

何鴻燊1995年接受訪問。（Reuters）

特朗普不滿港版國安法

北京提出「港版國安法」引來國際關注，美國總統特朗普5月26日表示，準備就此在本周對中國採取行動，但未透露細節。白宮表示，特朗普對此感到不滿，同時看不到香港如何能維持金融中心地位。白宮經濟顧問庫德洛接受訪問時表示，中國在香港的舉動將鑄成大錯，並承諾若美國公司希望將業務從香港或中國撤回美國，華府將支付有關費用。……（按此閱讀更多）

港版國安法：美國總統特朗普5月26日表示，準備在本周對中國採取行動，但未透露細節。圖為他當日出席記者會。（Reuters）

SpaceX載人任務

美國太空總署（NASA）在5月27日進行載人上太空的任務，由富豪馬斯克旗下SpaceX負責，成為當地首個商業營運商執行有關工作。馬斯克除了為NASA提供太空飛行器，連太空人乘坐的專車、太空衣都是出自他的產品……（按此閱讀更多）

英國政壇遇「疫」境

英國政府因應新型冠狀病毒疫情，實施全國居家令，要求民眾留在家中，減低病毒散播的風險。不過首相約翰遜的高級顧問甘明斯就被指多次違反居家令，但他強調自己沒犯錯，因而堅拒下台。事件引發朝野不滿，有執政保守黨官員決定辭職表達不滿……（按此閱讀更多）

甘明斯違居家令：甘明斯形容自己判斷正確，不會辭職。攝於5月23日，甘明斯攜同兒子外出踏單車。（Getty Images）

商界寒風吹

新型冠狀病毒的疫情開始放緩，但對於經濟的影響逐漸浮現。航空業界遭到史無前例的打擊，多間公司紛紛進入財困，拉丁美洲兩間大型航空公司接連申請破產保護，德國漢莎航空亦要向政府求援…… （按此閱讀更多）

航空業是新型冠狀病毒疫情的重災區，在南美航空申請破產保護前，成立超過一世紀的哥倫比亞航空（Avianca）同樣不敵疫情而要申請破產保護。（Reuters）

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