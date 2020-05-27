【新冠肺炎・疫情】全球逾559萬人染疫　印度單日病例再創新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過559萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月27日下午2時32分，全球確診個案新增10,084宗，累計增至5,594,175宗，死亡人數新增1,921人，累計增至350,531人。巴西確診個案已經超過俄羅斯，成為全球第二大疫區。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月27日下午2時32分，美國確診個案新增1,117宗，累計增至1,681,418宗；死亡個案新增54宗，累計增至98,929宗。痊癒個案為384,902宗。美國已有149萬人接受檢測。

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阿富汗：衞生部公布，該國5月23日新增782宗確診個案，創單日新高，累計增至9,998宗。死亡個案新增11宗，累計增至216宗。康復人數累計1,040人。

巴基斯坦：全國5月26日新增1,356 宗確診個案，累計增至57,705宗。死亡個案新增30宗，累計增至1,197宗。康復人數累計18,314人。

印度：衞生部數據顯示，該國5月27日連續第6日單日確診病例超過6000宗，確診病例在過去24小時新增6,387宗，連續8天創單日新高，累計增至151,767宗。死亡病例新增170宗，累計增至4,337宗。康復出院人數累計64,425人。

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巴西：衞生部5月26日公布新增1,039宗死亡個案，累計增至24,512宗。確診個案增加16,324宗，累計增至391,222宗。巴西累計確診個案數目超越俄羅斯，成為全球病例第二多國家，目前排於美國之後。

墨西哥：衛生部門5月26日公布新增3,455宗確診個案，累計增至74,560宗。死亡個案新增501宗，累計增至8,134宗。死亡病例和確診個案雙雙創單日新高。

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中國：衛健委5月23日公布，22日全國本土、境外輸入均無新增確診病例，是疫情自2019年12月在武漢出現以來，首次單日「歸零」。

政府獨立計算「無症狀感染者」在22日有新增報告28宗（境外輸入2宗），其中湖北省25例，疫情風險仍存在。

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俄羅斯：該國5月27日公布新增8,338個確診病例，累計確診370,680個；新增死亡病例161個，累計死亡病例3,968個。

俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

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德國：法蘭克福市出現群組感染個案。市內一些人在出席一教堂5月10日舉行的一場禮拜活動後，增至107人感染新冠病毒。教堂職員稱，這些人都有遵守社交疏離規定，以及在儀式開始前進行消毒。

據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月27日公布數據，德國新增362宗確診個案，累計確診179,364宗；死亡個案新增47宗，累計增至8,349宗。

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意大利：民防部5月26日公布新增78宗死亡個案，累計增至32,955宗。確診個案增加397宗，累計增至230,555宗。

西班牙：衞生部5月26日公布，當地新增859宗確診個案，累計增至236,259宗。死亡個案新增283宗，累計增至27,117宗。

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哈薩克：該國5月22日早上證實新增363宗確診個案，累計增至7,597宗。死亡個案未有增加，累計35宗。康復人數累計3,843人。

伊朗：衞生部5月25日公布，該國新增2,023個確診病例，累計確診137,724個。當中包括痊癒人數為107,713。新增死亡病例34個，累計死亡達7,451個。

日本：日本國內5月26日新增30宗確診個案，累計增至16,662宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,374宗。死亡個案新增9宗，累計873宗。東京都25日新增10宗確診個案，累計增至5,170宗。

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韓國：疾病管理本部5月27日公布，該國新增40宗確診病例，為49天以來最多，累計增至11,265宗。同日沒有新增死亡病例，累計269宗。康復人數累計10,295人。

27日公布的新增個案中，37宗都是本土感染，其中至少36宗與首爾西部富川市一間電子商務營運商的物流中心有關。

中央防疫對策本部5月22日公布，根據對病例進行基因組分析的結果，推測引發首爾梨泰院夜店群組感染的病毒，最初很可能來自歐美。