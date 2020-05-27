美國警膝壓頸8分鐘　非裔漢斷氣亡　途人勸籲「鬆腳」被無視

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名警員5月25日當街以膝部壓制一名已上手銬的非裔男子頸部約5分鐘。即使名为喬治・佛洛伊德（George Floyd）的疑犯曾數度表示無法呼吸，後來身體已不再動，警員仍不放鬆。警員以整個人的重量壓在男子頸部整整8分鐘，後者終於死亡。

影片曝光後，有關美國警方不當對待非裔人士的議題再度引起熱烈討論。明尼阿波利斯市有數百人上街，要求將涉案者繩之於法。

46歲的非裔男子喬治・佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭被壓制在地上，一名員警以膝蓋壓住他的頸部。途人以手機拍片，將過程攝錄下來。

喬治・佛洛伊德虛弱地向警員提出：「拜託，拜託。你膝蓋壓到我脖子，我不能呼吸……媽媽，媽媽。」他也有說：「不要殺我！」

警方明明仍壓着他，卻要求他起身走進車內。疑犯表明自己會照辦，只是被壓着而無法移動。之後喬治・佛洛伊德漸漸沉默，身體也不動。

乔治・佛洛伊德震撼美国明尼阿波利斯市，数以百计示威者上街，反对警方暴力执法。图为5月26日，一名警员向示威者投掷催泪弹。（AP）

他隨後被送院急救，惟抵達不久宣告不治。

警方其後說，喬治・佛洛伊德在可能受到藥物及酒精影響的情況下抵抗警員。

涉案4名警員已被開除，已知其中一名涉案警員名為紹文（Derek Chauvin）。

事件在明尼阿波利斯市引發眾怒，部分美國民眾要涉案員警被控以謀殺罪的呼聲持續高漲。該市數以百計民眾26日傍晚上街示威，警方一度發射催淚彈，意圖驅散他們。

圖為途人在5月25日拍下美國非裔男子喬治・佛洛伊德被警員以膝蓋壓在地上的情形。（AP）

↓↑途人拍下的影片顯示，喬治・佛洛伊德並沒有明顯反抗警員的動作。

MORE: Video obtained by CBS News shows what appears to be the start of the confrontation between George Floyd & Minneapolis police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting arrest. pic.twitter.com/KR8r7B1WPl — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 26, 2020

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明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）26日出席記者會時，為此事向死者家人道歉。

弗雷在記者會上說：「我一直想到的是，他不應該死的。」

「我們所看到的是可怕的，是完全地及徹底搞砸了。」

「這個男人的生命是重要的。他是重要的。他是某人的兒子」他說到這一句時哽咽、眼有淚光。

他說：「在美國身為非裔不應該等同死罪。你（指涉事警員）聽到有人求救，你應該去幫忙。」

圖為途人在5月25日拍下美國非裔男子喬治・佛洛伊德被警員以膝蓋壓在地上的情形。（AP）

喬治・佛洛伊德家屬委任的民權律師克倫普（Ben Crump）透過聲明表示，警方當時是以偽造文書指控截停喬治・佛洛伊德。

克倫普表示，偽造文書為非暴力罪案，警方拘捕並盤問此人時卻濫用武力、過度執法，白白賠上一條性命。

圖為途人在5月25日拍下美國非裔男子喬治・佛洛伊德被警員以膝蓋壓在地上的情形。（AP）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）明尼阿波利斯附屬電視台WCCO報道，目擊者麥克米倫（Charles McMillan）表示，喬治・佛洛伊德本可生還，只要警察把膝蓋自他脖子移開便成。

途人拍攝喬治・佛洛伊德被捕期間，可聽到有其他人試圖介入事件，有人告訴員警說：「老兄，他已是他媽的不動了。」另一個人說：「你打算就這樣蹲在那裏，以你的膝蓋置於他的頸上？」不過警員看來不為所動。

喬治・佛洛伊德之死，令人想起2014年紐約市男子加納（Eric Garner）因販售私煙遭前來拘捕他的警察掐喉致死。加納的死催生後來席捲全美國的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。