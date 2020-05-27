疫情下SpaceX載人太空任務有特別安排　NASA呼籲民眾勿到現場觀看

私人企業太空探索科技公司（SpaceX）與美國太空總署（NASA）即將在香港時間5月28日凌晨發射可回收的獵鷹9號（Falcon-9）火箭，接載太空人前往太空。不過受新冠疫情的關係，這次發射將不會有太多人在現場觀看，發射安排也稍有不同。

SpaceX發射：圖攝於5月26日，升空準備工作已在進行，火箭已搬至發射台準備。（Getty）

發射時間預定在美國東部時間5月27日下午4時33分（香港時間28日凌晨4時33分），這次不僅是美國９年以來首次的載人太空任務，更是美國首個商業營運的太空企業載人升空計劃，升空備受注目。

在這次的任務中，兩名美國太空人本肯（Bob Behnken）與赫爾利（Doug Hurley）將乘坐龍飛船（Crew Dragon），隨「獵鷹9號」火箭升空飛往國際太空站。SpaceX屆時將在網絡直播。

然而這次任務在疫情期間上演，工作人員如何準備，發射安排又會否有什麼不同？美國資訊網媒THE VERGE報道，指NASA特意為防疫安排特別措施。

NASA商業載人項目副經理斯蒂克（Steve Stich）表示，他們在發射時會安排工作人員分散在不同房間工作，而非像過往一樣所有人齊集發射中心：「我們正盡可能地將人員分隔開，且會定期消毒房間，並在不同的工作區間設置有機玻璃板。」

🔻相關圖輯：SpaceX與NASA載人升空任務在即 太空衣引領時尚由荷里活大師操刀🔻

太空人事先隔離及定期檢測

除了地勤人員，兩名太空人赫利（Douglas Hurley）及本肯（Robert Behnken）亦早在5月13日開始預先進行隔離。雖然過去太空人在執行任務前都會自行隔離，以防把疾病帶到太空，屬一般做法，但在新冠肺炎流行的今天，顯得格外重要，兩人除了隔離外，也要定期進行新冠病毒檢測。

報道更指，所有與兩人接觸的工作人員都需要量度體溫及穿上防護服，以防感染太空人。

🔻相關圖輯：Tesla Model X作為NASA官方接駁專車🔻

NASA呼籲民眾勿到現場觀看

這次發射NASA也作出特別安排。報道指NASA限制了到場的VIP人數，受邀官員不可攜家帶眷，也就是說，過去每次發射均會出現的現場大量觀眾場面將會消失。

在2011年，美國對上一次載人升空計劃，有近百萬人聚集在卡納維拉爾角（Cape Canaveral）的橋樑和海灘上觀看，但NASA這次呼籲人們不要前往發射中心觀看升空。

SpaceX總裁肖特威爾（Gwynne Shotwell）在新聞發布會上表示對沒人要來觀看是一件可惜的事，她稱「我們與NASA努力工作到今天，美國人與我們一起經歷直到今天。」她又表示「不過，我相信這是正確選擇。」