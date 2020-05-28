【新冠肺炎．疫情】美國死亡個案破10萬　韓國單日病例2個月最多

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過569萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少35萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月28日下午12時32分，全球確診個案新增9,643宗，累計增至5,695,155宗，死亡人數新增705人，累計增至355,688人。巴西確診個案已經超過俄羅斯，成為全球第二大疫區。

↓↓↓想看看世界各地民眾在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+ 2

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月28日下午12時32分，美國確診個案新增1,352宗，累計增至1,699,933宗；死亡個案新增166宗，累計增至100,442宗。痊癒個案為391,508宗。美國已有151萬人接受檢測。

新西蘭：當地最後一位留院病人在27日出院，全國已經連續5天沒有新個案，累計病例維持在1,154宗、21人死亡。鄰國澳洲的留院人數亦下降至500人以下，副首席醫務官凱利（Paul Kelly）認為，很大機會與新西蘭組成「旅遊泡泡」，兩國衛生官員現時正在常討，預計在數周後各自向政府提供建議。

↓↓↓想看看世界各地民眾在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

阿富汗：衞生部公布，該國5月27日新增625宗確診個案，累計增至12,456宗。死亡個案新增7宗，累計增至227宗。康復人數累計1,138人。

巴基斯坦：全國5月27日新增1,157宗確診個案，累計增至60,154宗。死亡個案新增18宗，累計增至1,239宗。康復人數累計18,314人。

印度：衞生部數據顯示，該國5月28日連續第7日單日確診病例超過6000宗，確診病例在過去24小時新增6,566宗，連續9天創單日新高，累計增至1,58,333宗。死亡病例新增194宗，累計增至4,531宗。康復出院人數累計67,691人。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

巴西：衞生部5月27日公布新增1,086宗死亡個案，累計增至25,598宗。確診個案增加20,599宗，累計增至411,821宗。巴西累計確診個案數目超越俄羅斯，成為全球病例第二多國家，目前排於美國之後。

墨西哥：衛生部門5月27日公布新增3,463宗確診個案，累計增至78,023宗。死亡個案新增463宗，累計增至8,597宗。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

中國：衛健委5月23日公布，22日全國本土、境外輸入均無新增確診病例，是疫情自2019年12月在武漢出現以來，首次單日「歸零」。

政府獨立計算「無症狀感染者」在22日有新增報告28宗（境外輸入2宗），其中湖北省25例，疫情風險仍存在。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

俄羅斯：該國5月27日公布新增8,338個確診病例，累計確診370,680個；新增死亡病例161個，累計死亡病例3,968個。

俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 2

德國：法蘭克福市出現群組感染個案。市內一些人在出席一教堂5月10日舉行的一場禮拜活動後，增至107人感染新冠病毒。教堂職員稱，這些人都有遵守社交疏離規定，以及在儀式開始前進行消毒。

據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月28日公布數據，德國新增353宗確診個案，累計確診179,717宗；死亡個案新增62宗，累計增至8,411宗。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 8 + 7 + 6

意大利：民防部5月27日公布新增117宗死亡個案，累計增至33,072宗。確診個案增加584宗，累計增至231,139宗。

西班牙：衞生部5月27日公布，當地新增510宗確診個案，累計增至236,769宗。死亡個案新增1宗，累計增至27,118宗。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情期間的日常生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

哈薩克：該國5月22日早上證實新增363宗確診個案，累計增至7,597宗。死亡個案未有增加，累計35宗。康復人數累計3,843人。

伊朗：衞生部5月25日公布，該國新增2,023個確診病例，累計確診137,724個。當中包括痊癒人數為107,713。新增死亡病例34個，累計死亡達7,451個。

日本：日本國內5月27日新增35宗確診個案，累計增至16,696宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,408宗。死亡個案新增7宗，累計882宗。東京都27日新增10宗確診個案，累計增至5,180宗。

↓↓↓想看看日本人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+ 24 + 23 + 22

韓國：疾病管理本部5月28日公布，該國新增79宗確診病例，為53天以來最多，累計增至11,344宗。同日沒有新增死亡病例，累計269宗。康復人數累計10,340人。

28日公布的新增個案中，68宗都是本土感染。首爾西部富川市一間電子商務營運商的物流中心爆發集體感染，個案已增至69宗。

中央防疫對策本部5月22日公布，根據對病例進行基因組分析的結果，推測引發首爾梨泰院夜店群組感染的病毒，最初很可能來自歐美。