美警壓頸致非裔男斷氣亡　民族主義者Twitter激動轉發「擺烏龍」

Twitter關鍵字排行榜上出現「#讓白人再次偉大」(Make Whites Great Again)的詞條,已有大量推文與詞條有關。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市在5月27日出現遊行示威,民眾對警察執法導致一名非裔男子死亡表示憤怒。(Reuters)

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名警員5月25日當街以膝部壓制一名已上手銬的非裔男子頸部約5分鐘。即使名為喬治・佛洛伊德(George Floyd)的疑犯曾數度表示無法呼吸,後來身體已不再動,警員仍不放鬆。警員以整個人的重量壓在男子頸部整整8分鐘,後者終於死亡。

警方已公布涉事其中一名警員名稱是紹文(Derek Chauvin),他在26日連同其他3名同事被炒。紹文就是被途人拍得用膝部壓住喬治・佛洛伊德頸部的人。

Twitter上有數以百計的類似推文,指出涉及黑人疑犯在被捕期間死亡一事的美國前警員紹文,曾戴上繡有Make Whites Great Again字樣的帽子,圖右的人是紹文,但圖左不是。但製作這張圖的人,將兩人相提並論。(Twitter帳戶@Donatto90截圖)

Twitter上流傳一張一名男子戴上Make Whites Great Again字樣帽子的男子,但他並非紹文,而是已吃過官司也坐過牢的網上無賴(Internet Troll)里奇(Jonathan Riches)。此人曾因上載誤導的照片被人告上法庭,涉及官司多達4,000宗。

事實查核網站Snopes寫說,最初上載這則帖文的人,是一個自稱是里奇的親戚的人。

Twitter發言人稱,已在數以百計的相類似推文加上標籤,指它是「經操縱的媒體」。

美國全國有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People,NAACP)分會會長斯旺(Talbert Swan)以及說唱歌手兼演員Ice Cube都有轉發被指是錯認紹文的推文。