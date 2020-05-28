美警壓頸致非裔男斷氣亡　民族主義者Twitter激動轉發「擺烏龍」

Twitter關鍵字排行榜上出現「＃讓白人再次偉大」（Make Whites Great Again）的詞條，已有大量推文與詞條有關。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市在5月27日出現遊行示威，民眾對警察執法導致一名非裔男子死亡表示憤怒。（Reuters）

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名警員5月25日當街以膝部壓制一名已上手銬的非裔男子頸部約5分鐘。即使名為喬治・佛洛伊德（George Floyd）的疑犯曾數度表示無法呼吸，後來身體已不再動，警員仍不放鬆。警員以整個人的重量壓在男子頸部整整8分鐘，後者終於死亡。

警方已公布涉事其中一名警員名稱是紹文（Derek Chauvin），他在26日連同其他3名同事被炒。紹文就是被途人拍得用膝部壓住喬治・佛洛伊德頸部的人。

Twitter上有數以百計的類似推文，指出涉及黑人疑犯在被捕期間死亡一事的美國前警員紹文，曾戴上繡有Make Whites Great Again字樣的帽子，圖右的人是紹文，但圖左不是。但製作這張圖的人，將兩人相提並論。（Twitter帳戶@Donatto90截圖）

Twitter上流傳一張一名男子戴上Make Whites Great Again字樣帽子的男子，但他並非紹文，而是已吃過官司也坐過牢的網上無賴（Internet Troll）里奇（Jonathan Riches）。此人曾因上載誤導的照片被人告上法庭，涉及官司多達4,000宗。

事實查核網站Snopes寫說，最初上載這則帖文的人，是一個自稱是里奇的親戚的人。

Twitter發言人稱，已在數以百計的相類似推文加上標籤，指它是「經操縱的媒體」。

美國全國有色人種協進會（National Association for the Advancement of Colored People，NAACP）分會會長斯旺（Talbert Swan）以及說唱歌手兼演員Ice Cube都有轉發被指是錯認紹文的推文。