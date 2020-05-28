孟晚舟引渡案加拿大繼續推進　美國表示歡迎

加拿大法院5月27日裁定，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟案符合引渡的「雙重犯罪」標準，繼續推進引渡程序。美國對此表示歡迎。

美國司法部的發言人5月27日對加拿大方面的決定表示歡迎。「美國感謝加拿大政府，根據 《美國加拿大引渡條約》，持續在這個問題上向美國提供幫助。」

5月27日早些時候，加拿大卑詩省最高法院針對孟晚舟的引渡案做出裁決，判定孟晚舟的犯行符合「雙重犯罪」的標準，所以其引渡案的持續將繼續下去。大法官霍姆斯（Heather Holmes) 發布一份長達23頁的裁決書，內容指出孟晚舟的犯罪行為構成詐欺。

霍姆斯寫道：「加拿大詐欺法的考量範圍超越國際界線，包含所有構成事實的細節，包含包括可能使某些事實具有意義的外國法律。孟晚舟一方有關雙重犯罪的分析，將嚴重限制加拿大在引渡詐欺和其他經濟犯罪方面履行其國際義務的能力。」

霍姆斯也強調，孟晚舟最終是否會被引渡至美國，將交由加拿大司法部長拉梅提（David Lametti) 來決定她的引渡是否屬於「不公或壓迫」。此前，加拿大司法部曾發聲明表示，在法院做出引渡裁決前，他們將不對孟晚舟案做出任何決定。

孟晚舟案在法院裁定犯行合乎「雙重犯罪」的標準後，6月進入第二階段。專家認為，到時候控辯兩方將針對孟晚舟在温哥華機場被捕期間，加拿大憲法所保障的權利是否有遭到侵犯。

在法院做出裁決後，加拿大外交部長商鵬飛（Franois-Philippe Champagne）5月27日表示：「加拿大司法機構獨立運作，今天就引渡孟晚舟過程中的雙重犯罪問題做出的決定是一項獨立的決定。」

他還說：「這一決定只是多步驟法律程序的一個組成部分。加拿大的政府將繼續對孟女士的引渡程序保持透明。」

但是，華為5月27日在法院做出裁決後，發聲明對結果表示失望，強調律師會繼續努力讓孟晚舟重獲自由。孟晚舟在美國的代表律師温加滕（Reid Weingarten) 表示，孟晚舟不該成為中美關係間的「人質」或「籌碼」。他重申：「今天的判決只是一個開始，後面還有很漫長的法律程序。我們深信最終正義會與我們同在。」

與此同時，中國駐加拿大使館也在Twitter發布聲明回應稱，中方對有關決定表示強烈不滿和堅決反對，並已向加方提出嚴正交涉。聲明駁斥加方協助美國打壓華為的行動，指出美、加濫用其雙邊引渡條約，並專橫地採用強迫手段限制孟晚舟女士，嚴重侵害中國公民的合法權益。

據悉，加拿大2018年12月1日應美國的要求，在温哥華機場逮捕孟晚舟，美國希望將孟晚舟引渡到該國審理。2019年1月29日，美國正式向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。2019年3月1日，加拿大司法部決定就孟晚舟案簽發授權進行令。案件一直持續至今，仍未結束。