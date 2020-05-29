【一分鐘看世界】香港與最優惠待遇、孟晚舟敗訴、歐盟復蘇基金

今天是5月29日星期五，來到這個月的最後一個工作天，你需要知道的國際新聞：

港版國安法導致中美爭議加劇

中國全國人民代表大會通過港版國安法，導致全球憂慮香港享有高度自治的特殊地位遭到剝奪，英美澳加發表聯合聲明，日本亦對事件表達關注。事件除了可能掀起港人新一輪移民潮外，亦成為中美糾紛的另一條戰線。美國國務卿蓬佩奧指香港因此不再保證獲特殊待遇，總統特朗普則可能暫停香港獨立關稅的優惠，即使中國和俄羅斯傳媒認為華府制裁的成效不大，但代表民主黨出戰總統大選的前副總統拜登則承諾會在當選後制裁中國……（按此閱讀更多）

中美關係受到新型冠狀病毒疫情影響而陷入低谷，港版國安法爭議勢令兩國分歧擴大。（Reuters）

《香港政策法》是何物？

港版國安法獲全國人大通過前，華府認為香港已經不再享有一國兩制賦予的高度自治地位，更從而影響美國的《香港政策法》，但到底該法例的內容是甚麼？（按此閱讀更多）

中國政府推出港版國安法，導致香港前景再次未明朗。（AP）

孟晚舟繼續面臨引渡

華為副董事長孟晚舟爭取避免引渡到美國的希望受到挫折，加拿大卑詩省法院裁定她符合「雙重犯罪」標準，意味引渡聆訊會繼續進行。華為對判決感到失望，美國則歡迎裁決。事件令加拿大仍要在中美角力之間糾纏，但有當地傳媒認為，北京可能已經無力向渥太華政府報復……（按此閱讀更多）

歐盟復蘇之路漫長

新型冠狀病毒肺炎疫情重挫全球經濟，美國和歐盟都分別推出刺激經濟措施，但雙方就應對氣候問題的立場卻完全不同。對於歐盟而言，疫情令區內面臨連串挑戰，為輪任主席國德國帶來重大挑戰，當中包括如何遊說各國出錢成立復蘇基金，而歐盟委員會則提出不同的資金來源的方式爭取支持……（按此閱讀更多）

波士頓馬拉松取消

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有緩和跡象，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周四（28日）表示，計劃在下月初重啟經濟，預計至少20萬人重新上班。另外，原定4月舉行但後來推遲到9月的波士頓馬拉松，大會最終宣布取消賽事，是124年來的首次，而2021年的賽事將於4月19日舉行……（按此閱讀更多）

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