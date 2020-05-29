【港版國安法】特朗普周五就涉及中國問題舉行記者會

中國全國人民代表大會5月28日通過「港版國安法」，美國總統特朗普同日表示，會在29日就涉及中國的問題舉行記者會。

港版國安法：美國總統特朗普5月28日表示，會在29日就涉及中國的問題舉行記者會。圖為5月28日特朗普在白宮橢圓形辦公室，準備簽署有關社交媒體的行政命令。（AP）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日已向國會表明，不再視香港處於高度自治狀態，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。美媒5月28日報道，他的聲明不會觸發任何華府的行動，下一步由美國總統特朗普（Donald Trump）決定。

專責亞太事務的美國國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）27日也表示，華府有一個非常長的清單的反制措施，包括簽證及經濟制裁，但他拒絕進一步具體說明。他說華府會將目標鎖定在中國政府官員，同時減輕對港人及美國的影響。

蓬佩奧27日發布的聲明中指出，北京推動「港版國安法」只是「一系列從根本上破壞香港自治和自由的最新行為」。鑑於現實情況，「沒有理性的人能夠斷言，香港在中國手中仍維持高度自治」。

根據美國《香港政策法》，國務院需評估香港自治程度。蓬佩奧指出，在仔細研究近期局勢發展後，今天向國會確認，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇。他又形容，中國顯然要將香港改造為中國城市一般。