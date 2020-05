明尼蘇達州捲起示威抗警暴　非裔男亡揭開城內種族問題黑幕

美國非裔男子喬治・佛洛伊德(George Floyd)遭警察壓頸氣絕身亡,再捲起美國黑人遭到警方不公對待的爭議。5月28日踏入示威的第三晚,浪潮已經席捲全國,明尼蘇達州明尼阿波利斯(Minneapolis)的警署遭縱火,人民的怒火也不斷燃燒。

「警察謀殺喬治・佛洛伊德」、「廢除警隊」、「以眼還眼」、「沒有公義,沒有和平」等標語以塗鴉的方式寫滿示威場所一棟大廈的外牆。一個非裔男子的死亡,燒滾部份美國人的怒火,明尼阿波利斯、丹佛(Denver)、紐約(New York)和奧克蘭(Oakland)均爆發大型示威。

圖為5月28日,明尼阿波利斯有大廈外牆佈滿塗鴉,寫有「警察謀殺喬治・佛洛伊德」、「廢除警隊」、「以眼還眼」等標語。(美聯社)

非裔男疑涉用假鈔 警壓頸後送院亡

事件要追溯至5月25日。明尼阿波利斯警方接報調查一宗懷疑使用假鈔的罪案,到場發現一架藍色車輛,警方要求喬治・佛洛伊德下車。不過據警方指,對方當時拒捕,警察為疑犯戴上手銬,隨後聯絡救護車到場。5月26日,警方更新聲明,指疑犯已經死亡。

途人拍攝的影片5月26日開始於網絡流傳,引起極大迴響。喬治・佛洛伊德被一名警員以膝蓋壓住頸部,不斷說「我不能呼吸」,但警員未有理會,後來漸漸沉默,身體也不動。期間,路過的途人也咒罵警察,並請求警察停下來,指疑犯的鼻不斷流血。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 點擊放大了解事情經過:

涉案警員被革職 家屬要求起訴謀殺

明尼阿波利斯市長弗雷(Jacob Frey)5月26日下午公布,涉事的四名警員已經被革職,並指已經請求聯邦調查局介入。他表示,「在美國身為黑人不應該被判死刑。足足五分鐘,我們看到一名白人警員以膝蓋壓住一名黑人的頸部。五分鐘。」

弗雷5月27日也呼籲對涉事警員提出刑事起訴。至於代表喬治・佛洛伊德家人的民權律師克倫普(Ben Crump)則指,親屬希望以謀殺罪名起訴警員。喬治・佛洛伊德的親屬同意涉案警員應該面對嚴重的後果,「我希望看到警員被控謀殺和被定罪」,「在我心目中,他們(警員)處決了他(喬治・佛洛伊德)。」

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件

明尼阿波利斯連續三晚捲起示威。數以百計示威者湧到街頭,警方發射催淚彈和橡膠子彈驅散。部份商店被破壞,有人趁機搶掠。有示威者聚集於其中一名涉案警員的住所外。警署被縱火焚燒。州長表態支持和平示威,但「不幸地,有人參與違法和危險活動」,決定出動國民警衛隊應對,並宣布明尼阿波利斯、聖保羅(Saint Paul)以及附近地區進入緊急狀態。

已故黑人民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King Jr.)的兒子馬丁路德金三世(Martin Luther King III)引述父親名言,指「騷亂是無人傾聽者的語言」(riot is the language of the unheard),譴責警方對待喬治・佛洛伊德的方式。

種族問題久遠 歧視政策遺未解難題

明尼阿波利斯的種族問題幾乎成為城市的特色。市內非裔美國人的收入只有白人的三分人,黑人的高中畢業比率比起白人低得多,較大機會失業,家庭財富明顯較白人少。有大學教授形容是「明尼蘇達悖論」,指這個美好地方埋藏着種族不平等的黑幕。

喬治・佛洛伊德出生於休斯敦(Houston)種族隔離地區,數年前遷往明尼阿波利斯。其中一名涉案警員則分別於明尼阿波利斯和佛羅里達州的白人社區擁有房屋。明尼蘇達大學民權教授奧菲爾德(Myron Orfield)形容是對嚴重隔離和不平等城市的隱喻。城市學校種族隔離問題嚴重,2000年,雙城(指明尼阿波利斯和聖保羅)只有11間嚴重種族隔離的學校,但到2019年,數目已經增至170間。

多代政府歧視政策造成的差異引發民間對事件的迴響。明尼阿波利斯社區組織者格里芬(Mike Griffin)形容,喬治・佛洛伊德的死代表城市爭取黑人進步的每一場鬥爭,「我們想喬治・佛洛伊德得到公義,不過這也是關乎黑人尊嚴。我們要竭盡全力才能爭取到基本生活水平。如果你是白人,這是一個好城市。如果你是黑人,每天也要掙扎求存。」