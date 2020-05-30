【港版國安法．直播】特朗普就中國問題見記者　料談對華決定

撰文：凌俊賢
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中國全國人民代表大會5月28日通過「港版國安法」後，美國總統特朗普在當地東岸時間5月29日下午2時（本港30日凌晨2時），就涉及中國的問題舉行記者會，並宣布作出多項決定。此文會持續更新，講述特朗普的對華最新決定。
此文會持續更新，講述特朗普的對華最新決定。
【02:00】彭博引述消息人士報道，特朗普考慮制裁中國金融業及貿易政策等措施；路透社就引述消息指出，美國可能會取消數以千計中國留學生簽證，亦可能會簽署行政命令，制裁部分涉及打壓穆斯林的中國官員。
【01:15】根據美國白宮的公布，特朗普記者會將在本港時間凌晨2時開始，在白宮舉行。
【01:10】在這次記者會前，特朗普在Twitter發出一個與中國有關的帖文，但內容只有一個單詞「CHINA！」
CHINA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020
【01:00】外界目前未知特朗普會宣布什麼決定，但《紐約時報》之前在5月28日引述美國官員消息報道，華府正計劃取消數以千計與中國人民解放軍附屬大學有直接聯繫的中國研究生和研究員的美國簽證，報道又稱，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和特朗普已經討論有關計劃。
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