明尼蘇達州CNN記者直播示威時突然遭拘捕　州長道歉：不能接受

美國有線新聞網絡（CNN）一名記者5月29日在明尼蘇達州（Minnesota）直播示威時，突然與其他2名同事遭警員在未有給予理由的情況下拘捕，CNN對此表示不滿，該記者與同事其後獲釋。州長沃爾茲（Tim Walz）之後公開就此事表示「深感抱歉」，並形容拘捕是不能接受。

↓↓↓ CNN記者被捕時的影片

美國有線新聞網絡（CNN）非裔記者希門尼斯（Omar Jimenez）5月29日上午5時多報道明尼蘇達州（Minnesota）警方對示威者的拘捕行動時，突然有約6名警員上前要求希門尼斯及其同事離開。

希門尼斯向警員表明他們身份，又出示身份證明，並表示可以移步向警員要求的地方。但他與2名同事最後還是遭警員鎖上手銬後帶走，警員並沒有向他解釋拘捕原因。

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CNN隨後在Twitter推文指，1名CNN記者及其製作團隊成員今早在明尼蘇達州工作時被捕，明顯侵害美國憲法第一修正案賦予他們的權利，要求有關部門釋放3名CNN僱員。

CNN國際公司全球網（CNN Worldwide）主席朱克（Adam Zucker）其後與州長沃爾茲對話，州長為所發生的事情表示「深感抱歉」，並指正在努力讓攝製團隊立即獲釋。沃爾茲形容拘捕是「不能接受」。他指CNN團隊顯然有站在那個地方的權利，又說自己希望媒體在明尼蘇達州報道示威活動。

涉事記者與其團隊其後獲釋。

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