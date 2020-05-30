【美國示威・持續更新】多市爆發示威或騷亂　白宮急封鎖記者被困

美國明尼蘇達州非裔男子喬治・弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈後響，連位於華盛頓的白宮亦顯得緊張，在5日29日晚上「封鎖」以免受到示威者影響。美國全國廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）在Twitter發文，稱因白宮突然封鎖，他與多名記者都被困。

美國特勤局下令5月29日晚間緊急封鎖白宮，原因是有民眾針對美國警察對黑人過度執法事件在白宮外舉行抗議。白宮發言人也證實，白宮因抗議活動而處於封鎖狀態。

5月27日，警務人員於在洛杉磯舉行的抗議活動中前進，清理街道。（AP）

一段有關美國警察暴力執法的影片引起輿論風暴。明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名警察在5月25日以膝蓋跪在一名手無寸鐵黑人男子弗洛伊德的脖子上，將其反扣在地。該男子動彈不得，不斷喊出「我無法呼吸」，然而四名警察置若罔聞，警員依然用膝蓋抵住黑人的脖子，時間長達數分鐘。他被拉起時已經渾身無力，最終窒息而死。

涉案的4名警察均已被解僱，被指肇事的警察紹文（Derek Chauvin）因涉嫌三級謀殺和過失殺人被捕。

這起事件導致美國多地發生激烈抗議活動。美國明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）5月29日宣布，該市當天起至周末宵禁。

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美國多處示威 至少7人中槍

【11:11】肯塔基州（Kentucky）最大城市路易斯維爾（Louisville）28日亦有民眾上街示威，期間現場傳出槍聲，至少7人中槍，當中1人情況危急。

阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）其後頒布一連2天的宵禁令，自29日起，禁止當地民眾下午8時至翌日上午6時在公共區域逗留，所有執法人員、消防員、醫療人員和國民兵等除外。

除了明尼阿波利斯和路易斯維爾外，美國多處都有民眾上街抗議，包括紐約、亞特蘭大（Atlanta）、底特律（Detroit）、丹佛（Denver）和候斯頓（Houston）等。

明尼蘇達示威：圖為5月29日美國亞特蘭大的示威活動中，有人對汽車縱火。（AP）

特朗普稱已與死者家屬通話

【09:36】弗洛伊德被警察壓頸氣絕身亡，掀起遍佈全國的示威浪潮。總統特朗普（Donald Trump）5月29日表示，已經和死者家屬通電話。前副總統拜登（Joe Biden）則暗指特朗普煽動暴力。

特朗普表示，已經和死者家屬通電話並致以慰問。他形容，喬治・佛洛伊德的死是可怕的事情，已經指示司法部加快調查。他指，支持和平示威者的權利，不過同時譴責明尼阿波利斯（Minneapolis）和其他地區的暴力示威，認為不可以容許陷入無法無天的無政府狀態和混亂。

特朗普曾發文形容示威者是「暴徒」，揚言出動國民警衛隊協助，甚至稱若搶劫開始就會開槍（looting leads to shooting）。有關推文被Twitter標籤成違反讚頌暴力行為的規則。

明尼蘇達示威：圖為5月29日明尼蘇達州明尼阿波利斯市，有人搶掠Office Depot的門市。（AP）

涉案警員被控謀殺及過失殺人罪

【04:45】美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德5月25日疑因警員武力拘捕而死亡。其中一名已被革職的涉事白人警員29日被捕，控以謀殺及過失殺人罪。

明尼蘇達州公共安全部29日表示，前警員紹文已被警方拘捕，控以三級謀殺罪及過失殺人罪。紹文的妻子凱利（Kellie Chauvin）已申請離婚。她通過律師表示，對於弗洛伊德之死，對他家人以及所愛之人表示極度同情。

紹文5月25日當街以膝部壓制一名已上手銬的弗洛伊德頸部約5分鐘。疑犯曾數度表示無法呼吸，後來身體已不再動，但紹文仍不放鬆。紹文以整個人的重量壓在弗洛伊德頸部整整8分鐘，後者終於死亡。