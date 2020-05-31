【新冠肺炎・疫情】全球破605萬人染疫　巴西單日增逾3萬人創紀錄

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過605萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少36萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月31日上午7時32分，全球確診個案新增124,152宗，累計增至6,054,187宗，死亡人數新增3,700人，累計增至368,711人。巴西確診個案已經超過俄羅斯，成為全球第二大疫區。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月31日上午7時32分，美國確診個案新增22,689宗，累計增至1,769,776宗；死亡個案新增922宗，累計增至103,758宗。痊癒個案為416,461宗。美國已有逾164萬人接受檢測。

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墨西哥：衞生部數據顯示，該國5月30日新增2,885個確診病例，累計增至87,512個。死亡病例新增364個，累計增至9,779個。

英國：英國5月30日新增2,445宗確診病例，累計確診272,826宗。死亡案例新增215宗，累計38,376宗。

新西蘭：當地最後一位留院病人在27日出院，全國已經連續5天沒有新個案，累計病例維持在1,154宗、21人死亡。鄰國澳洲的留院人數亦下降至500人以下，副首席醫務官凱利（Paul Kelly）認為，很大機會與新西蘭組成「旅遊泡泡」，兩國衛生官員現時正在常討，預計在數周後各自向政府提供建議。

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巴基斯坦：全國5月27日新增1,157宗確診個案，累計增至60,154宗。死亡個案新增18宗，累計增至1,239宗。康復人數累計18,314人。

印度：該國5月30日新增7,964宗確診病例，再創單日新高，同時亦是連續第2日單日確診病例超過7000宗，累計增至 173,763宗。死亡病例新增265宗，累計增至4,971宗。康復出院人數累計67,691人。

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加拿大：加拿大5月29日新增906宗確診病例，累計確診89,418宗。死亡病例新增102宗，累計死亡6,979宗。除了安大略省（Ontario）和魁北克省（Quebec）之外，其他省份和地區均無新增死亡病例。

巴西：政府公布的數據顯示，該國在5月30日新增33,274宗確診病例，累計確診498,440宗；新增死亡病956宗，累計死亡病例28,834宗。該國的單日確診案例破最大增幅，目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國。

阿富汗：衞生部公布，該國5月27日新增625宗確診個案，累計增至12,456宗。死亡個案新增7宗，累計增至227宗。康復人數累計1,138人。

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俄羅斯：該國5月30日公布新增8,952個確診病例，累計確診396,575個；新增死亡病例181個，累計死亡病例4,555個。

俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月29日公布數據，德國新增738宗確診個案，累計確診181,196宗；死亡個案新增39宗，累計增至8,489宗。

意大利：民防部5月30日公布新增111宗死亡個案，累計增至33,340宗。確診個案增加416宗，累計增至232,664宗。

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西班牙：衞生部5月30日公布，當地新增271宗確診個案，累計增至239,228宗。死亡個案新增4宗，累計增至27,125宗。

哈薩克：該國5月22日早上證實新增363宗確診個案，累計增至7,597宗。死亡個案未有增加，累計35宗。康復人數累計3,843人。

伊朗：衞生部5月25日公布，該國新增2,023個確診病例，累計確診137,724個。當中包括痊癒人數為107,713。新增死亡病例34個，累計死亡達7,451個。

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日本：日本國內5月30日新增45宗確診個案，累計增至16,877宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,589宗。死亡個案新增5宗，累計907宗。東京都30日確診個案累計增至5,231宗。

韓國：中央防疫對策本部5月30日公布，該國新增39宗確診病例，累計增至11,441宗。同日沒有新增死亡病例，累計269宗。康復並解除隔離的人數達10,398人。