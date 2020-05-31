【美國示威】華春瑩影射美國借香港打擊中國：我不能呼吸

美國明尼蘇達州警察暴力執法，致黑人男子弗洛伊德（George Floyd）死亡事件引發的騷亂。中國外交部發言人華春瑩在網上貼文，影射美國近日以香港國安法為由，打擊中國事件。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，5月30日的示威遍布全國22州及華盛頓特區，共有33個城市爆發抗議示威。報道稱其中一些抗議活動是和平的，但有一些演變成暴力破壞。

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美國明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在30日在記者會上表示，他目睹暴力在全美蔓延，他開始思考這會不會是國內恐怖主義者、極端分子煽動或是外國勢力操控。

沃爾茲表示，在明尼阿波利斯市的抗議活動已經不再是關於弗洛伊德的死亡：「這是在攻擊我們的社會，灌輸恐懼，並擾亂我們偉大的城市。」

與此同時，中國外交部發言人華春瑩5月30日在Twitter上回擊美國發言人的涉香港言論時寫道：「我不能呼吸。」

這句話是這次美國爆發示威事件中的主角，弗洛伊德遭白人警察喬文（Derek Chauvin）「膝蓋鎖喉」時的求救話語。目前這名警察已經被解職，逮捕，並面臨三級謀殺和過失殺人罪的指控。華春瑩的發言似乎是在影射美國近日以香港國安法為由，打擊中國。