【一分鐘看世界】香港特殊地位不再、美國警暴問題、G7峰會延期

今天是6月1日星期一，準備為另一個月的工作奮鬥前，你需要知道的國際新聞：

港版國安法爭議

中國政府推動港版國安法，惹來國際社會憂慮香港的前景，英、美等國家多次對事件表達關注，美國有意對北京採取措施，包括總統特朗普下令調查在華爾街上市的中資企業，國務卿蓬佩奧及白宮經濟顧問庫德洛分別認為香港不應再享有特殊地位，而是當地中國內地看待，到底香港將來會有甚麼影響？（按此閱讀更多）

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美國警暴事件

美國黑人男子弗洛伊德遭警員以膝蓋重壓頸部喪生事件，引發連場抗議警察濫用暴力，民眾怒火更演變成全國大規模騷亂，成為疫情後的種族政治風暴。總統特朗普更引用充滿爭議的「開始搶掠，就會開始開槍」言論，要求恢復秩序，明尼蘇達州長則要求國民警衛隊出動協助。話回這宗悲劇的起源，弗洛伊德被指使用偽鈔，因而有警員接報到場調查，他的死除了反映美國警察執法時導致死亡率過高的問題外，最高法院在半世紀前的一次頒令亦造成現時警暴的詬病……（按此閱讀更多）

明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）被警員膝頭壓頸後亡的事件，引爆美國全國示威騷亂，使美國種族問題再度成為全國最受關注的議題。（美聯社）

G7峰會新焦點

今年的G7峰會在美國舉行，受到疫情影響，白宮原定將會議改為視像形式舉行，但總統特朗普其後表示希望沿用面對面形式。不過德國總理默克爾則以疫情為由，稱沒法抽空赴美，特朗普之後宣布會議延至9月舉行，並有意邀請俄羅斯、澳洲等國參與。有消息認為，華府此舉是希望在會上討論中國問題，拉攏盟友支持……（按此閱讀更多）

白宮與社交平台之爭

美國總統特朗普連日被Twitter標籤其帖文後，決定以行政命令限制社交媒體審查權，Facebook則不認為私營電子平台擔任真相裁者的角色合理。Twitter的決定源於特朗普談及11月舉行的總統大選或可能出現的郵寄選票問題，但到底他為甚麼對這個問題如此執著？（按此閱讀更多）

特朗普5月26日就郵寄選票的帖文被Twitter標籤，從而惹來他的不滿，更以行政手段限制社交平台的審查權力。（特朗普Twitter截圖）

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