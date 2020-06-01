【美國示威・最新消息】明尼阿波利斯有油罐車衝向示威民眾被捕

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈反響。與此同時，警民關係愈趨惡化，續有示威者及警員受傷。

【08:52】明尼阿波利斯市一輛油罐車5月31日衝向正在西35號州際公路（interstate highway 35 West）上和平遊行示威的民眾，現場多人爭相走避，幸沒有造成傷亡。路透社引述目擊者稱，貨車司機其後下車，示威者隨即衝上前打他。明尼蘇達州公共安全部指出，肇事司機受傷需要送院，並已經被捕。

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0 — Zachary Donald (@ZachDPfeil) May 31, 2020

【08:40】國民警衛隊在全國派出5,000人，分别部署在15個州及華盛頓哥倫比亞特區，以應對示威活動中的突發事件。另有2,000人會在有需要時出動。

【08:30】至少40個城市及華盛頓哥倫比亞特區，在5月31日實施宵禁。

5月31日

【23:38】弗洛伊德之死引發的示威浪潮由美國蔓延到英國、加拿大及德國。十多名示威者29日到美國駐英大使館前抗議，規模在30日和31日擴大。有數千人在31日下午在倫敦市中心特拉法加廣場開始的抗議活動。示威規模是新冠肺炎疫情以來最大的一次。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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【16:53】佛羅里達州傑克傑維爾一名警員被襲擊。當地警長邁克爾・威廉斯（Mike Williams）在30日出席記者會時說：「他頸部是被人用刀刺中或割到，目前人在醫院。」

【16:39】美國民警衛隊被居民拍攝，揚言「將他們點着」（light them up）。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）及霍士新聞網絡（Fox News）等媒體報道一影片。片中畫面顯示，大批荷槍實彈的國民警衛隊員走進明尼阿波利斯市一個住宅區。

拍片的人站在門口拍攝國民警衛隊，他們下令民眾返回堅內。隨後有國民警衛隊成員喊道：「把他們點着！」，並開向朝拍片者的家射擊。當人們返回家中時，他們向民眾發射漆彈。一名民眾的腳被一個罐擊傷，她其後說沒事。

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

【14:00】紐約的示威者與警方發生衝突期間，有警車突然加速撞向人群，導致多人受傷。

↓↓↓點擊以下截圖看事發經過（影片翻攝自Twitter@yashar）：

【13:56】有明尼亞波利斯市居住的華人認為，當地警察與一些白人居民對少數族裔存有「隱形歧視」由來已久。

【11:58】明尼阿波利斯市（Minneapolis）一間夜店的前老闆表示，白人警察喬文（Derek Chauvin）與遭對方壓頸後氣絕身亡的非裔男子弗洛伊德（George Floyd），均曾於她的店內做保安。

【10:32】據美國有線新聞網絡（CNN）統計，美國目前已有16個州的25座城市實施宵禁。美國至少有8個州動員或要求國民警衛軍應對示威。

【10:28】示威規模在5月29日已擴至超過30個城市，最少2人中槍身亡。加州洛杉磯30日宣布實施宵禁，範圍擴大至全城。

【05:40】特朗普在Twitter表示，各州及各城市應該以更強硬的手段對付示威，政府有需要時可以介入，包括安排軍隊協助拘捕。國防部的聲明表示，已經下令現役憲兵部隊戒備，至今未有收到明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）要求協助。

5月30日

【21:30】加州奧克蘭（Oakland）警察局證實，2名聯邦保衛局（Federal Protective Service）警員5日29日晚上被人開槍擊中，其中1人因傷死亡。兩人事發時在駐守奧克蘭聯邦大樓。事件發生在示威活動期間，目前仍未證實是否與示威有關。美國聯邦調查局（FBI）會接手調查。

【19:10】美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）5月29日晚上發出內部電郵，談及這次事件說明一旦執法人員不是保護及服務民眾，信任是可以如此快速地消失。

美國有線新聞網絡（CNN）節錄信件部分內容，FBI局長提到執法人員常有必要及充滿危險的工作，但此不會減弱他們在社會應發揮的關鍵及首要作用，即是保護和服務所有不論種族、信仰、取向或社會地位的公民。

他稱，當執法人員不尊重民眾的權利，不僅玷污所佩戴的徽章，更是完全破壞由許多位執法人員艱難地建立的信任，特別是在少數族裔的社區中。他稱「過去一周在明尼阿波利斯發生的事件，清楚說明這種信任能夠以多快的速度喪失。」

【17:35】美國媒體WAVE 3 NEWS的女記者拉斯特（Kaitlin Rust）5月29日在肯塔基州（Kentucky）路易斯維爾（Louisville）採訪示威時，遭警方用胡椒彈射中。影片可見，當拉斯特和攝影師直播現場示威時，一名持槍警員走近並將槍械指向鏡頭，拉斯特在鏡頭外尖叫地說：「我被射中！橡膠子彈，橡膠子彈，這是那些胡椒彈，我沒事。」警員其後繼續瞄準鏡頭射擊，直播畫面一度受到影響。

拉斯特撤離後解釋指，多位警員曾要求她走遠一點，「我估計我們在他們的（封鎖）線後面，離得有點太近，令人不自在」。

↓↓↓拉斯特和攝影師被警員槍擊的影片

This just happened on live tv. Wow, what a douche bag. pic.twitter.com/dQKheEcCvb — Christopher Bishop (@ChrisBishopL1C4) May 30, 2020

【16:01】明尼阿波利斯市（Minneapolis）騷亂持續，多個建築物在5月29日至30日早上被縱火，包括1間郵局、富國銀行（Wells Fargo）1間分行及1間餐廳。銀行分行位警察局第5分局附近。

【15:14】弗洛伊德5月25日疑因警員武力拘捕而死亡。 被捕的紹文已被警方拘捕，控以三級謀殺罪及過失殺人罪。如他罪名成立，最高刑罰為入獄25年。

針對紹文的刑事控訴指出，他以膝蓋壓在死者弗洛伊德頸上達8分46秒，當中包括弗洛伊德身體已完全不動的3分鐘。

政府方面的驗屍報告稱，沒有發現任何支持死者是被扼死的事。結論是，他行動被阻、死者體內可能有的致醉物，以及他體內潛在的健康問題包括心臟病，這些東西結合起來的效應，看來是導致他死亡的原因。

弗洛伊德家人已委託法醫病理學家巴登（Michael Baden）進行第二次驗屍。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市有人開槍

【14:31】因弗洛伊德而起的大規模示威活動，在29日變得惡化。數以百計示威者在喬治亞州亞特蘭大聚集，部分人情緒高漲。

明尼蘇達州的明尼阿波利斯市方面，CNN報道該州公共安全局（Department of Public Safety）在Twitter上推文，稱在市內第五區有人向警員開槍。所幸無人受傷。

Shots have been fired at law enforcement officers near the Fifth Precinct during the operation. No troopers or officers have been injured. Leave the area or you will be arrested. #MACCMN — MnDPS_DPS (@MnDPS_DPS) May 30, 2020

美國示威：圖為5月29日，示威者位於喬治亞州亞特蘭大的美國有線新聞網絡總部聚集，表達反對警方暴力執法導致一名非裔男子在25日死亡。（AP）

喬治亞州進入緊急狀態

【13:26】美國有線新聞網絡位於喬治亞州亞特蘭大市的總部有上千名示威者聚集，在該與警方對峙。CNN的總部受到破壞，示威者將大門的標誌以塗鴉弄髒。

CNN報道指，示威者一度向警察投擲鞭炮，其中一個在警員腳下爆炸。

【13:22】美國廣播公司（ABC）報道，喬佐治亞州亞特蘭大市市中心的示威者暴力程度升級，佐治亞州州長剛剛宣布該州進入緊急狀態，並出動500名該州國民警衛隊成員。

5月27日，警務人員於在洛杉磯舉行的抗議活動中前進，清理街道。（AP）

美國白宮封閉 記者受困

【11:34】美國多處爆發示威，位於華盛頓的白宮亦顯得緊張，在5日29日晚上「封鎖」以免受到示威者影響。美國全國廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）在Twitter發文，稱因白宮突然封鎖，他與多名記者都被困。

美國特勤局下令5月29日晚間緊急封鎖白宮，原因是有民眾針對美國警察對黑人過度執法事件在白宮外舉行抗議。白宮發言人也證實，白宮因抗議活動而處於封鎖狀態。

一段有關美國警察暴力執法的影片引起輿論風暴。明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名警察在5月25日以膝蓋跪在一名手無寸鐵黑人男子弗洛伊德的脖子上，將其反扣在地。該男子動彈不得，不斷喊出「我無法呼吸」，然而四名警察置若罔聞，警員依然用膝蓋抵住黑人的脖子，時間長達數分鐘。他被拉起時已經渾身無力，最終窒息而死。

涉案的4名警察均已被解僱，被指肇事的警察紹文（Derek Chauvin）因涉嫌三級謀殺和過失殺人被捕。

這起事件導致美國多地發生激烈抗議活動。美國明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）5月29日宣布，該市當天起至周末宵禁。

美國多處示威 至少7人中槍

【11:11】肯塔基州（Kentucky）最大城市路易斯維爾（Louisville）28日亦有民眾上街示威，期間現場傳出槍聲，至少7人中槍，當中1人情況危急。

阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）其後頒布一連2天的宵禁令，自29日起，禁止當地民眾下午8時至翌日上午6時在公共區域逗留，所有執法人員、消防員、醫療人員和國民兵等除外。

除了明尼阿波利斯和路易斯維爾外，美國多處都有民眾上街抗議，包括紐約、亞特蘭大（Atlanta）、底特律（Detroit）、丹佛（Denver）和候斯頓（Houston）等。

明尼蘇達示威：圖為5月29日美國亞特蘭大的示威活動中，有人對汽車縱火。（AP）

特朗普稱已與死者家屬通話

【09:36】弗洛伊德被警察壓頸氣絕身亡，掀起遍佈全國的示威浪潮。總統特朗普（Donald Trump）5月29日表示，已經和死者家屬通電話。前副總統拜登（Joe Biden）則暗指特朗普煽動暴力。

特朗普表示，已經和死者家屬通電話並致以慰問。他形容，喬治・佛洛伊德的死是可怕的事情，已經指示司法部加快調查。他指，支持和平示威者的權利，不過同時譴責明尼阿波利斯（Minneapolis）和其他地區的暴力示威，認為不可以容許陷入無法無天的無政府狀態和混亂。

特朗普曾發文形容示威者是「暴徒」，揚言出動國民警衛隊協助，甚至稱若搶劫開始就會開槍（looting leads to shooting）。有關推文被Twitter標籤成違反讚頌暴力行為的規則。

明尼蘇達示威：圖為5月29日明尼蘇達州明尼阿波利斯市，有人搶掠Office Depot的門市。（AP）

涉案警員被控謀殺及過失殺人罪

【04:45】美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德5月25日疑因警員武力拘捕而死亡。其中一名已被革職的涉事白人警員29日被捕，控以謀殺及過失殺人罪。

明尼蘇達州公共安全部29日表示，前警員紹文已被警方拘捕，控以三級謀殺罪及過失殺人罪。紹文的妻子凱利（Kellie Chauvin）已申請離婚。她通過律師表示，對於弗洛伊德之死，對他家人以及所愛之人表示極度同情。

紹文5月25日當街以膝部壓制一名已上手銬的弗洛伊德頸部約5分鐘。疑犯曾數度表示無法呼吸，後來身體已不再動，但紹文仍不放鬆。紹文以整個人的重量壓在弗洛伊德頸部整整8分鐘，後者終於死亡。