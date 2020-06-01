【美國示威】美國家安全顧問指中國誹謗

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市的抗議示威迅速升級，並蔓延至美國多地。但美國國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）仍極力維護執法系統，並強調中國等國試圖誹謗美國的意圖不會得逞。

據美國新聞網站Politico在5月31日報道，奧布萊恩5月31日在美國廣播公司（ABC）的「本週」節目中，針對近日美國發生的一系列暴亂發表他的看法。

奧布萊恩說，美國政府對事件導火索中死去的黑人男子弗洛伊德（George Floyd）表示哀悼，併為死去的弗洛伊德一家祈禱。他說：「這在美國是不應該發生的。」

奧布萊恩還說：「我們熱愛美國的執法人員」。他否認美國警察中存在「系統性種族主義」的說法，同時承認「有些壞警察需要剔除。有幾個壞蘋果給執法部門帶來壞名聲。我認為他們是少數。」

他列舉了中國、俄羅斯、津巴布韋和伊朗這四個國家，這些國家由於弗洛伊德的死和隨後的暴力示威活動而把美國描寫的一團漆黑，這些抹黑都是在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行和它造成的經濟動盪中出現的。

奧布萊恩說，和平抗議仍然是美國民主原則的基石，美國不像獨裁國家那樣，警察經常逮捕甚至是非暴力的反政府示威者。他說：「這就是美國與其他國家不同的地方。」

奧布萊恩還說，對美國進行誹謗的其他國家「是不會佔到我們便宜的。我們與和平抗議者站在一起。我們希望和平抗議者能夠向他們的國家請願」。