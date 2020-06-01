【美國示威】德州暴力示威持續竟夜　宣布進入災難狀態

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕期間遭員壓住頸部後死亡，觸發該國多個州出現示威甚至騷亂。5月31日實行宵禁的地方，包括39個城市，而德州、亞利桑那州以及維珍尼亞州，已宣布進入災難狀態（State of Disaster）。

根據美聯社的統計，美國目前已有最少4,100人被捕。亞利桑那州（Arizona）、喬治亞州（Georgia）、密蘇里州（Missouri）和明尼蘇達州（Minnesota）等已宣布全州進入緊急狀態。

德州州長格雷格・阿博特（Greg Abbott）在兩個在傍晚發生的示威變得暴力、以及類似情況已普遍出現在全州後，5月31日宣布全州進入災難狀態的決定。

達拉斯市長埃里克・約翰遜（Eric Johnson）同日亦宣布城市進入災難狀態。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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達拉斯、奧斯汀、候斯頓及聖安東尼奧市面情況都動盪。格雷格・阿博特5月31日已在州內上述城市部署州警官以及逾1000名國民警衛隊成員。聯邦執法人員亦會對州及地方執法人員提供協助。

宣布進入災難狀態的州長，能委任聯邦探員擔任州維和人員，協助保護人們安全同時，確保和平示威者能繼續發聲。