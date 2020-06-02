美國示威・最新｜執法人員受傷　拉斯維加斯及密蘇里州警員中槍

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈反響。與此同時，警民關係愈趨惡化，續有示威者及警員受傷。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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6月2日

【14:19】一名大都會警局警員在6月2日稍晚時間中槍。事件發生在拉斯維加斯大道，當時一場「黑人的命也是命」示威已來到尾聲。

【14:08】密蘇里州聖路易斯市6月2日晚有4名警員中槍受傷，全部已送院，沒有生命危險。密蘇里州聖路易斯市警察局長海登（John Hayden）表示，兩名警員腿部中彈，其中一人腳部中彈，另一人則是手臂中彈。

【14:06】美國多間媒體包括美國有線新聞網絡（CNN）、紐約時報（New York Times）等，6月1日公開一段總統特朗普（Donald Trump）與各州長舉行視像會議時的錄音，這位美國總統在會上稱明尼蘇達州「已是全世界的笑柄」，認為該州在爆發示威的第一天晚上，應對手法不夠強硬。

【12:18】美聯社6月2日報道，芝加哥郊區小鎮西塞羅（Cicero）發生騷亂期間有2人被殺。

【11:48】國民警衛隊目前已動員超過1.7萬名隊員前往23個州和華盛頓哥倫比亞特區協助平息動亂。

【11:27】美媒報道，特朗普曾躲進白宮地堡。特朗普不滿有關報道顯得自己軟弱，指希望在白宮大門外被人看到。警方用催淚彈和橡膠子彈驅趕白宮附近的示威者後，特朗普手持聖經走到教堂，被指是爭取「上鏡」機會。

【11:26】紐約市長白思豪（Bill de Blasio）6月1日表示，他為在示威期間被捕的女兒基婭拉（Chiara）感到驕傲。他表示：「我對此感到佩服，她在那嘗試改變某些她認為不公平的事情，而且是通過一種和平的方式。」

【09:40】紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）和伊利諾伊州州長普里茨克（J. B. Pritzker）表明反對出動軍隊介入平亂。科莫堅稱，只有小部份示威者造成破壞，形容特朗普威脅「號召美國軍隊對抗美國公民」。

【08:20】美國總統特朗普（Donald Trump）6月1日表示，將出動數以千計的武裝士兵制止首都華盛頓的暴力情況，並揚言如果其他地方的市長和州長未能重新控制示威情況，將出動軍隊介入。

【05:54】死者弗洛伊德（George Floyd）家屬的代表律師6月1日發表聲明，透露最新驗屍報吿結果，相信弗洛伊德是因頸部受壓導致當場窒息死亡。

6月1日

【22:48】美國多處暴力示威持續蔓延，截至當地時間5月31日晚，全美至少22個州、接近40個主要城市實施宵禁。有15個州及華盛頓待區已出動國民警衛隊。

【22:26】有人開槍射擊肯塔基州路易斯維爾市有國民警衛隊及警察，他們還火，導致一名男子死亡。

【17:29】美國廣播公司（ABC）報道，5月25日被人拍下對疑犯壓頸，導致非裔男子弗洛伊德死亡的警員紹文，其上庭日期推遲一周至當地時間6月8日下午2時30分。他29日被捕，被控犯有三級謀殺罪和過失殺人罪。

他已被移送到明尼蘇達州橡樹公園高地監獄（Oak Park Heights Prison）。

【17:22】美國自由攝影師、社運家和作家蒂拉多（Linda Tirado）5月29日晚上在明尼阿波利斯市採訪時，被胡椒彈擊中左眼。

《紐約時報》5月30日報道她出院後接受訪問時稱：「當時我正在聚焦拍攝下一個鏡頭，我把相機放下一秒，突然我的臉就爆炸了……馬上，我感覺到我在流血，並尖叫道，『我是記者！我是記者！』」

Photojournalist Linda Tirado was shot in the eye by a rubber bullet while covering an anti-police brutality protest in Minneapolis — one of more than two dozen incidents of journalists experiencing violence while covering the recent demonstrations. https://t.co/o7aMYQa6fX — Vox (@voxdotcom) May 31, 2020

【16:12】《紐約時報》報道，美國境內目前已有至少140個城市爆發示威，最少21個州份啟動國民警衛隊。

圖為5月31日美國佛羅里達州民眾，以行動支持「黑人的命也是命」運動。（AP）

【13:51】美聯社統計顯示，美國目前已有最少4,100人被捕。德州（Texas）、亞利桑那州（Arizona）、喬治亞州（Georgia）、密蘇里州（Missouri）和明尼蘇達州（Minnesota）均已宣布全州進入緊急狀態。

【14:02】紐約市警方5月31日證實，市長白思豪（Bill de Blasio）女兒基婭拉（Chiara）30日晚約10時30分在曼哈頓下城涉非法集結被捕。

【10:48】白宮外亦出現示威活動，特勤局人員據報5月29日晚上，一度把總統特朗普（Donald Trump）藏身在地堡，歷時不足1個小時。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）和兒子巴倫（Barron Trump）亦有同行。

【08:52】明尼阿波利斯市一輛油罐車5月31日衝向正在西35號州際公路（interstate highway 35 West）上和平遊行示威的民眾，現場多人爭相走避，幸沒有造成傷亡。路透社引述目擊者稱，貨車司機其後下車，示威者隨即衝上前打他。明尼蘇達州公共安全部指出，肇事司機受傷需要送院，並已經被捕。

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0 — Zachary Donald (@ZachDPfeil) May 31, 2020

【08:40】國民警衛隊在全國派出5,000人，分别部署在15個州及華盛頓哥倫比亞特區，以應對示威活動中的突發事件。另有2,000人會在有需要時出動。

【08:30】至少40個城市及華盛頓哥倫比亞特區，在5月31日實施宵禁。

5月31日

【23:38】弗洛伊德之死引發的示威浪潮由美國蔓延到英國、加拿大及德國。十多名示威者29日到美國駐英大使館前抗議，規模在30日和31日擴大。有數千人在31日下午在倫敦市中心特拉法加廣場開始的抗議活動。示威規模是新冠肺炎疫情以來最大的一次。

【16:53】佛羅里達州傑克傑維爾一名警員被襲擊。當地警長邁克爾・威廉斯（Mike Williams）在30日出席記者會時說：「他頸部是被人用刀刺中或割到，目前人在醫院。」

【16:39】美國民警衛隊被居民拍攝，揚言「將他們點着」（light them up）。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）及霍士新聞網絡（Fox News）等媒體報道一影片。片中畫面顯示，大批荷槍實彈的國民警衛隊員走進明尼阿波利斯市一個住宅區。

拍片的人站在門口拍攝國民警衛隊，他們下令民眾返回堅內。隨後有國民警衛隊成員喊道：「把他們點着！」，並開向朝拍片者的家射擊。當人們返回家中時，他們向民眾發射漆彈。一名民眾的腳被一個罐擊傷，她其後說沒事。

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

【14:00】紐約的示威者與警方發生衝突期間，有警車突然加速撞向人群，導致多人受傷。

↓↓↓點擊以下截圖看事發經過（影片翻攝自Twitter@yashar）：

【13:56】有明尼亞波利斯市居住的華人認為，當地警察與一些白人居民對少數族裔存有「隱形歧視」由來已久。

【11:58】明尼阿波利斯市（Minneapolis）一間夜店的前老闆表示，白人警察喬文（Derek Chauvin）與遭對方壓頸後氣絕身亡的非裔男子弗洛伊德（George Floyd），均曾於她的店內做保安。

【10:32】據美國有線新聞網絡（CNN）統計，美國目前已有16個州的25座城市實施宵禁。美國至少有8個州動員或要求國民警衛軍應對示威。

【10:28】示威規模在5月29日已擴至超過30個城市，最少2人中槍身亡。加州洛杉磯30日宣布實施宵禁，範圍擴大至全城。

【05:40】特朗普在Twitter表示，各州及各城市應該以更強硬的手段對付示威，政府有需要時可以介入，包括安排軍隊協助拘捕。國防部的聲明表示，已經下令現役憲兵部隊戒備，至今未有收到明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）要求協助。