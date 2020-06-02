【一分鐘看世界】Antifa是什麼？美國燃燒起來、各地「等你上課」

今天是6月2日星期二，在大致多雲的早上，你需要知道的國際新聞：
美國「示威之火」狂燒
美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市死於警察「膝下」，有現場影片拍得他死前曾被毆打。「示威之火」如山火般蔓延，華盛頓特區以至白宮亦被波及。美國警方5月31日在白宮外施放催淚彈驅散示威者。
白宮附近多處發生火災，歷史性地標聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）亦遭縱火。在弗洛伊德死後一周之際，示威的激烈程度沒有降低的跡象。有美國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump）在6月1日第三度進入白宮的地堡。
美國的示威已蔓延多地，至少40個主要城市以及華盛頓特區須實行宵禁。白宮外群情洶湧，警員5月31日試圖以催淚彈驅散示威者。與此同時，美國總統特朗普所住的白宮關掉外部照明。（Reuters）
嘲諷帶來的思考
弗洛伊德案在美國多處掀起示威浪潮，部分更演變成騷亂。對於美國亂局，全球互聯網輿論充斥着對美國的冷嘲熱諷，有人認為這是民眾不堪壓迫的正義之舉，也有人認為騷亂是美國自食惡果，亦有人譴責美國的種族主義。然而不論事情發生在美國或是其他國家，看待事件的取態不一定要如此「直線」……（按此閱讀更多）
美國非裔男子弗洛伊德5月25日在被捕過程中死去，警員被指涉及使用過分武力。此案觸發美國的示威浪潮，部分演變成騷亂。圖為5月31日美國明尼阿波利斯市，一批電單車司機按警員指令伏在地上。（AP）
示威＝恐怖主義？
美國反警暴示威愈演愈烈之際，身為總統的特朗普（Donald Trump）的言行惹來非議。他被指是在關鍵時刻仍在「火上加油」。他在動盪時刻不是呼籲民眾保持冷靜、和平表達訴求，而進一步令部分人情緒激化。示威活動愈演愈烈，他卻將事態惡化的責任歸咎「反法西斯主義」（Antifa）。究竟Antifa是什麼，它真的有錯嗎？還是特朗普想又重施故技，轉移大眾視線？（按此閱讀更多）
疫情持續還復課？
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情雖仍持續，不過學生課業不能無限期暫停。香港5月27日起分階段復課，朝鮮、英國和日本東京都亦在6月1日復課。有人擔心學校環境會成為散播病毒的新溫床，但一些早已在4月復課的國家經驗指出，似乎並不需要如此擔憂……（按此閱讀更多）
編輯精選
必看話題文章
日本美女速遞員的一天 朝7晚6零怨言 服務嚴謹到嚇親海外網民
越南是「隱形」抗疫模範生 僅3百多確診且零死亡 背後原因是……
↓↓↓想了解其他國家或地區民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。