【美國示威】特朗普促各州用強硬手段應對示威　紐約市實施宵禁

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日疑因警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂。總統特朗普（Donald Trump）周一（6月1日）與全國州長舉行視像會議，批評他們表現軟弱，敦促各州採取強硬手段應對示威。

據報道，特朗普向各州長稱：「你們必須爭取主動，不然看起來就會像蠢才一樣，一定要拘捕審判這些人（滋事分子）」。他強調，各州應徴召更多國民警衛軍在街上展示武力，並形容今次騷亂在某種意義上有如戰爭；平息動亂是各州長的責任，而非白宮。

特朗普謂，全世界現時都在取笑美國各個州，他認為應對示威不夠強硬才導致暴力發生，同時指責激進左翼（radical left）煽動暴力。

另外，示威浪潮踏入一周，全美近40個城市實施宵禁，紐約市經歷3日和平示威後亦爆發警民衝突，警方拘捕超過250人，7名警員受傷，並將於當地晚上11時至凌晨5時實施宵禁，屆時街道上會增加一倍警力。

市長白思豪（Bill de Blasio）早前透露，正與警察局長及紐約州長科莫（Andrew Cuomo）商討實施宵禁，但仍未有決定，要顧及利弊。他說，有部分示威者在曼哈頓蘇豪區向多間名店搶掠及破壞，令到他考慮改變主意，但相信是外來的無政府主義者混入搞亂，而非真正示威的市民。

（綜合報道）