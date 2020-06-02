【美國示威】警方出動直升機試圖驅散示威者　多位州長批評特朗普

美國媒體6月2日報道，警方在首都華盛頓出動直升機低飛，試圖驅散在宵禁時繼續聚集的示威者。

美國媒體報道，在晚上11點過後的午夜時分時，華盛頓仍有大量抗議者在街頭遊行，警方動用至少一架軍用直升機驅散人群，這架直升機以慢速低空飛行，使用其螺旋槳激起強風和碎屑。據媒體所稱，這種戰術通常是美軍在海外戰鬥區使用，以把目標從特定地區趕走。

多位州長抨擊特朗普

另一方面多名州長6月1日發聲抨擊總統特朗普（Donald Trump）。內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）指責總統「在我們比以往任何時候都更需要團結時，煽動鬥爭，加劇種族緊張局勢並創造分裂。」

對於有人建議限制國民警衛隊在某些州使用的建議，西索拉克稱「作為內華達國民警衛隊的總司令，我表示內華達國民警衛隊已經盡了保護所有內華達民眾的職責，並且將繼續這樣做。」

華盛頓州長傑因斯利（Jay Inslee）的批評更為直接，因斯利在一份書面聲明中說，總統「已反覆證明他無權執政」，並指責總統「在任職期間的整個混亂過程中，除了虛張聲勢外，都沒做。」 因斯利補充說「我們的國家是由我們的集體特性和民主理想所定義的，而不是由反抗分裂的呼籲，也不是通過用自己的軍隊威脅美國人來定義的。」

對於特朗普要求各州對暴力示威者採取更強硬措施，馬薩諸塞州（Massachusetts）的共和黨籍州長貝克（Charlie Baker）也不認同，他稱「這不是我們現在所需的」。