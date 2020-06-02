【美國示威】新西蘭總理評非裔漢之死令人震驚

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕過程中死去，在美國多處引發示威浪潮，部分演變的騷亂。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）6月2日形容，弗洛伊德的死令人震驚，但批評大批上街聲援美國的民眾。

新西蘭6月1日有幾千人上街示威，單在奧克蘭，已有約2000人參加示威。威靈頓及基督城都有示威。

阿德恩受訪時表示：「我和所有人一樣，對我們所見的事（弗洛伊德之死）感到震驚。」她也批評民眾上街的做法，因國內疫情仍未完全消失。

新西蘭尚有1個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）活躍個案。來到6月2日已是連續11周沒有新增確診個案。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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新西蘭2019年3月曾發生白人至上主義者在清真寺開槍，導致51名穆斯林死亡。阿德恩的處理手法獲得好評，然而來到美國爆發示威，多國都有人上街聲援之際，她不贊成新西蘭民眾上街。

阿德恩說：「我絕對明白示威背後的情緒，他們支持什麼，以及他們反對什麼。」她說，新西蘭現在仍有疫情，她對民眾所求的，是試着保護其他人安全，在這個時刻找出其他辦法表達與美國民眾團結一致。