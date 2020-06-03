美國將對中國進口釩展開232調查

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6月2日宣布，美國商務部將對稀有金屬釩進口的數量和狀況是否損害美國國家安全啟動「232調查」。釩是一種用於航空、太空、國防和能源等領域的金屬。

新華社6月2日引述美國商務部報道，此項調查是根據美國國內生產商AMG釩業公司和美國釩業公司提起的申訴發起的。它們聲稱，美國國內行業遭受到「不公平低價進口」商品、其他釩生產國增值稅制度造成的出口市場有限等因素的不利影響。

美國商務部表示，釩用於生產金屬合金，也是航天、國防、能源、基礎設施等行業的化學催化劑。作為戰略關鍵性材料，釩在國防和關鍵基礎設施領域應用廣泛，涉及飛機引擎製造、彈道導彈、能量存儲、橋樑、建築和管道建設等。

根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，美國商務部有權對進口產品是否損害美國國家安全啟動調查。此前，美國政府曾對進口鋼鋁產品、汽車及零配件、鈾礦石、海綿鈦、移動式起重機等啟動「232調查」，遭到國內及國際社會廣泛反對。

新華社引述不少美國貿易專家認為，美國頻繁動用「232調查」這一過時單邊主義貿易保護工具，嚴重擾亂國際貿易秩序，有違世界貿易組織規則。

路透社6月2日報道「232調查」，即根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，美國商務部有權對進口產品是否損害美國國家安全啟動調查。路透社稱，「232調查」與2018年導致對鋼鋁徵收廣泛關税的調查以及正在進行的對進口海綿鈦的調查類似。