北卡州拒辦完整版共和黨全國代表大會　特朗普另覓場地

美國共和黨全國代表大會原定8月於北卡羅來納州（North Carolina）舉行，不過該州民主黨籍州長庫珀（Roy Cooper）6月2日致函共和黨，指為遵守新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的社交距離措施，無法保證共和黨能在當地舉行完整版的全國代表大會。特朗普表示，共和黨因此被迫另覓其他州份舉辦大會。

庫珀拒保證共和黨全國代表大會能在北卡羅來納州以完整版的方式舉行。圖為5月26日，庫珀出席新冠肺炎疫情的記者會。（AP）

庫珀在信中寫道，北卡羅來納州民眾不知道到了8月時，州內的疫情會如何，因此共和黨必須計劃縮小全國代表大會的規模、減少參加人數、保持社交距離及要求與會人士遮蓋口鼻。他補充，衞生官員及他也不會冒着危及民眾健康及安全的風險，來保證全國代表大會以共和黨要求的方式舉行。

據指，北卡羅來納州兩年前與共和黨簽署合約，原定安排1.9萬名共和黨代表及其他參加者，8月24日至8月27日在夏洛特市的體育館光譜中心（Spectrum Center）舉行全國代表大會。特朗普將於會上接受提名，代表黨參加本年總統選舉。

共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）及全國代表大會主席凱利（Marcia Lee Kelly）曾要求庫珀在6月3日之前，批准全國代表大會期間的安全守則。有指麥克丹尼爾及凱利一度同意縮小代表大會的規模，但庫珀稱他們後來又拒絕此事。庫珀5月29日曾與麥克丹尼爾及特朗普通話，他們要求庫珀批准共和黨在光譜中心舉行完整版的全國代表大會。

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特朗普在社交媒體發文，批評庫珀拒絕批准他們舉行完整版的全國代表大會，是因為庫珀仍處於避難狀態。他認為共和黨在光譜中心舉行全國代表大會，能向世人展示北卡羅來納州美麗的一面，並帶來大量收入及工作，但現在該州卻迫共和黨另覓場地。

《紐約時報》引述消息人士指，共和黨正考慮於田納西州納什維爾（Nashville）、內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）、佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）、傑克遜維爾市（Jacksonville）或喬治亞州（Georgia）舉行大會。