【美國示威】混亂與暴力場面頻生　美媒：駐外官員難堪

美國因反對種族歧視問題而爆發的騷亂仍在持續，特朗普甚至主張動用軍隊鎮暴。美媒稱，這令美國海外的外交官們陷入尷尬境地。

圖為一群抗議者包圍了幾輛國民警衛隊的車輛。（AP）

美國政治新聞網站Politico於6月2日在題為《敵人樂見美國的混亂，而美國外交官卻感到絕望》的文章中稱「如果這件事發生在其他國家，美國外交官將會遵循熟悉的劇本。他們將對這個國家的動亂表示擔憂，甚至可能是深切的擔憂，還會呼籲各方進行對話以解決爭端。美國的外交官們將宣稱政府應允許和平抗議，並敦促安全部隊克制並譴責警察對記者的襲擊。」

文章稱，但這事發生在美國，而且混亂和暴力的場面日益加劇，這使得美國在海外的代表工作更加困難。

文章引述曾駐阿富汗和波黑的美國前外交官蒙哥馬利（ Molly Montgomery）的話說：「我們的外交官習慣於對其他國家的侵犯人權行為表示關注。今天，外國政府要求他們解釋我們的立場。對於許多投身外交工作並在海外推廣美國價值觀（如民主，法治和人權）的外交官來說，這是一個悲傷和值得深思的時刻。」

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