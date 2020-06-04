【美國示威】明尼蘇達州加控涉事警員二級謀殺　另外3人亦被起訴

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被警員以膝部壓頸超過8分鐘後死亡案件，涉事警員紹文（Derek Chauvin）早前被控三級謀殺及過失殺人罪，他在6月3日被加控二級謀殺，另外3名在場的警員亦面臨起訴。

明尼蘇達州法院文件顯示，檢察總長埃利森（Keith Ellison）決定改控紹文面臨二級謀殺、三級謀殺及二級誤殺，而在場的另外3名警員杜滔（Tou Thao，音譯）、萊恩（Thomas Lane）、·亞歷山大·金（J. Alexander Kueng）則被控協助和教唆二級謀殺，當局同時向三人發出拘捕令。

事發時，杜滔看着紹文以膝部壓在弗洛伊德的頸部；·亞歷山大·金則協助固定弗洛伊德；萊恩曾在拘捕弗洛伊德前，以佩槍指嚇對方，但他之後曾提出是否讓弗洛伊德轉身。該四名警員其後被當局解僱。

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弗洛伊德家人的代表律師克倫普（Benjamin Crump）同日發表聲明，感激埃利森採取行動，拘捕及起訴涉事警員，以及改控紹文更嚴重的罪行。他認為這是邁向公義的重要一步，令弗洛伊德可以安息。

聲明亦呼籲埃利森繼續調查，並以最高刑罰為終身監禁的一級謀殺起訴四人，同時要求警方可以公平和透明地處理警員行為不當行為。

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