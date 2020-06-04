【新聞教室】美國《暴亂法案》逾200年歷史　上次引用已是1992年

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死，掀起全美多個地方爆發示威後，總統特朗普（Donald Trump）應否引用《暴亂法案》（Insurrection Act）以部署軍隊應對，在當地掀起爭議。事實上，《暴亂法案》在美國有200多年歷史，過去曾經多次引用，但最近一次已是28年前。

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什麼是《暴亂法案》?

根據美國憲法，州長大體上擁有維持州內秩序的權力，這一原則反映在《治安官動員法》（Posse Comitatus Act）。該法在大多數情況下禁止聯邦軍隊參與國內執法。

《暴亂法案》在1807年通過，允許美國總統派軍隊平息阻礙國內正常執法的動亂，避過《治安官動員法》的原則。

特朗普可以在未獲州長同意下出動軍隊

熟悉國家安全法津的德州大學（University of Texas）教授切斯尼（Robert Chesney）指出，特朗普可以在未獲州長同意下出動軍隊。他說，《暴亂法案》列舉總統被要求取得州長或立法機關許可的情境，但法例同時也列出有關許可不是必須。

美國曾多次引用《暴亂法案》先例

在美國史上，《暴亂法案》曾被引用數十次，但國會研究服務部（Congressional Research Service）報告顯示，自1960年代民權運動之後，動用《暴亂法案》的情況已變得「非常罕見」。法例最近一次被引用是在1992年。當時4名洛杉磯警員毆打非裔駕駛者羅德尼‧金（Rodney King）無罪釋放後，引發示威。

切斯尼認為，透過法律成功挑戰特朗普動用《暴亂法案》是「非常不可能」，法院過往一直非常不願意事後質疑（second-guess）美國總統的軍事宣告。

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