紐約市長四面受敵　既被斥「不批評警暴」又遭責「限制警力」

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警方暴力執法死亡後，事件引發全國多個地方連日爆發示威，這場夾雜和平示威與騷亂的社會運動成為各州政府的燙手山芋。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）更是遭受多方批評，現職及前任市政府員工、警察工會主席及紐約州長科莫（Andrew Cuomo）都對他不滿，科莫更威脅稱可能撤換市長。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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政府員工斥白思豪不批評警暴

紐約市逾230名現職及前任白思豪政府員工6月3日撰寫公開信指，「對於紐約警察局在最近針對警察暴力的示威中所施行的暴行，以及市長拒絕為該種暴行批評紐約警察局，感到憤怒」。

他們指，白思豪拒絕解僱扼殺黑人加納（Eric Garner）性命的前警員彭達利奧（Daniel Pantaleo）、延續「破窗理論」（Broken Windows）政策，以及拒絕基本的問責措施，例如公開涉嫌行為不當的警員的資料。

警察工會不滿白思豪綁手綁腳

但另一方面，警察工會之一、紐約市警佐慈善協會（NYPD's Sergeants Benevolent Association）主席馬林斯（Ed Mullins）則批評白思豪阻礙警察工作，他6月2日受訪時指，紐約警察局遠遠有能力處理這次動盪，但他指出本地領導者限制着他們，「我們雙手被綁着」，「我們沒有來自市政府的領導，我們被告知要停止活動。」他認為，白思豪不允許紐約警察局履行他們的工作。

州長科莫威脅換市長

紐約州州長科莫6月2日則批評白思豪低估示威，他認為白思豪「低估這次問題的範圍」，「紐約警察局和這位市長沒有履行他們的工作」。

他稱，在紐約市發生的事情是不可原諒，「我已提議動用國民警衛隊，但市長稱他能與紐約警察局處理這件事。」

科莫更說「作為處於緊急狀態的州長，我的選項是替換紐約市市長，引進國民警衛隊，並基本上接任……市長的工作。」他解釋沒有這樣做，是因為紐約還未到那個時候，而且這樣做會產生更多混亂。