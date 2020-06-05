【新冠肺炎．疫情】全球逾659人染疫　英國商務大臣檢測呈陰性

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根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過659萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少38萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月5日上午7時33分，全球確診個案新增83,695個，累計增至6,595,391個，死亡人數新增2,637人，累計增至388,710人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月5日上午7時33分，美國新增20,741宗確診個案，累計增至1,872,261個；死亡個案新增945宗，累計108,120個。痊癒個案為485,002個。美國已有逾186萬人接受檢測。

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英國：商務、能源與產業戰略大臣岑浩文（Alok Sharma）6月3日出席國會會議，在發言期間感到身體不適，多次用紙巾拭抹額頭、鼻子和臉頰，事後接受病毒檢測。岑浩文6月4日表示，檢測結果對病毒呈陰性反應。

印度：該國6月4日宣布新增9,304宗確診個案，再創單日新高，累計增至216,919宗。死亡個案新增260宗，累計增至6,075宗。

韓國：中央防疫對策本部6月4日公布，截至當日零時，韓國24小時內新增39宗確診個案，累計11,629宗。新增個案當中，有33宗屬社區感染。首爾梨泰院夜店和富川物流中心的感染群組新增個案有減少趨勢，不過教會群組再現感染。韓國沒有新增死亡個案，累計維持273宗。

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墨西哥：衛生部門6月4日公布新增4,442宗確診個案，累計增至105,680宗。死亡個案增加816宗，累計增至12,545宗。

巴西：衛生部6月3日公布新增1,349宗死亡個案，再創單日新高，累計增至32,548宗。確診個案增加28,633宗，累計增至584,016宗。

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