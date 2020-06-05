【新冠肺炎．疫情】全球逾659人染疫　英國商務大臣檢測呈陰性

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過659萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少38萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月5日上午7時33分，全球確診個案新增83,695個，累計增至6,595,391個，死亡人數新增2,637人，累計增至388,710人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月5日上午7時33分，美國新增20,741宗確診個案，累計增至1,872,261個；死亡個案新增945宗，累計108,120個。痊癒個案為485,002個。美國已有逾186萬人接受檢測。

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英國：商務、能源與產業戰略大臣岑浩文（Alok Sharma）6月3日出席國會會議，在發言期間感到身體不適，多次用紙巾拭抹額頭、鼻子和臉頰，事後接受病毒檢測。岑浩文6月4日表示，檢測結果對病毒呈陰性反應。

Huge thanks to everyone for their really kind messages over the last 24 hours and my grateful thanks also to the parliamentary authorities and Speaker for their support yesterday. Just had results in and my test for #COVIDー19 was negative. — Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) June 4, 2020

印度：該國6月4日宣布新增9,304宗確診個案，再創單日新高，累計增至216,919宗。死亡個案新增260宗，累計增至6,075宗。

韓國：中央防疫對策本部6月4日公布，截至當日零時，韓國24小時內新增39宗確診個案，累計11,629宗。新增個案當中，有33宗屬社區感染。首爾梨泰院夜店和富川物流中心的感染群組新增個案有減少趨勢，不過教會群組再現感染。韓國沒有新增死亡個案，累計維持273宗。

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墨西哥：衛生部門6月4日公布新增4,442宗確診個案，累計增至105,680宗。死亡個案增加816宗，累計增至12,545宗。

巴西：衛生部6月3日公布新增1,349宗死亡個案，再創單日新高，累計增至32,548宗。確診個案增加28,633宗，累計增至584,016宗。

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