【新冠肺炎・疫情】印度單日確診近萬創新高　巴西死亡全球第三多

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根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過659萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少38萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月5日上午7時33分，全球確診個案新增83,695個，累計增至6,595,391個，死亡人數新增2,637人，累計增至388,710人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月5日上午7時33分，美國新增20,741宗確診個案，累計增至1,872,261個；死亡個案新增945宗，累計108,120個。痊癒個案為485,002個。美國已有逾186萬人接受檢測。

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英國：商務、能源與產業戰略大臣岑浩文（Alok Sharma）6月3日出席國會會議，在發言期間感到身體不適，多次用紙巾拭抹額頭、鼻子和臉頰，事後接受病毒檢測。岑浩文6月4日表示，檢測結果對病毒呈陰性反應。

印度：衞生部公布5月4日境內新增9,304個確診病例，創單日新高。全國累計確診個案達216,919個。同期內有260個新增死亡個案，累計6,075人不治。累計確診個案中，104,106人已痊癒出院。

印度國防部秘書（即第一副部長）庫馬爾（Ajay Kumar）已確診。他目前情況穩定，以及進行居家隔離；部長辛格（Rajnath Singh）也因此開始改為在家辦公。

韓國：截至當地時間6月5日零時的過去24小時，該國新增確診個案39個，當中有34個是本地感染個案。39個個確診病例中，僅3個是出現在首爾及鄰近地區。韓國累計確診個案11,668個，死亡病例273個。

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墨西哥：衛生部門6月4日公布新增4,442宗確診個案，累計增至105,680宗。死亡個案增加816宗，累計增至12,545宗。

巴西：死亡個案逾3.4萬個。巴西6月4日單日有1,437個死亡個案，累計34,021人染病死亡。巴西死亡人數已超越意大利，成為全球第3多死亡病例的國家。

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