【新冠肺炎・疫情】印度單日確診近萬創新高　巴西死亡全球第三多

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過659萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少38萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月5日上午7時33分，全球確診個案新增83,695個，累計增至6,595,391個，死亡人數新增2,637人，累計增至388,710人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月5日上午7時33分，美國新增20,741宗確診個案，累計增至1,872,261個；死亡個案新增945宗，累計108,120個。痊癒個案為485,002個。美國已有逾186萬人接受檢測。

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英國：商務、能源與產業戰略大臣岑浩文（Alok Sharma）6月3日出席國會會議，在發言期間感到身體不適，多次用紙巾拭抹額頭、鼻子和臉頰，事後接受病毒檢測。岑浩文6月4日表示，檢測結果對病毒呈陰性反應。

Huge thanks to everyone for their really kind messages over the last 24 hours and my grateful thanks also to the parliamentary authorities and Speaker for their support yesterday. Just had results in and my test for #COVIDー19 was negative. — Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) June 4, 2020

印度：衞生部公布5月4日境內新增9,304個確診病例，創單日新高。全國累計確診個案達216,919個。同期內有260個新增死亡個案，累計6,075人不治。累計確診個案中，104,106人已痊癒出院。

印度國防部秘書（即第一副部長）庫馬爾（Ajay Kumar）已確診。他目前情況穩定，以及進行居家隔離；部長辛格（Rajnath Singh）也因此開始改為在家辦公。

韓國：截至當地時間6月5日零時的過去24小時，該國新增確診個案39個，當中有34個是本地感染個案。39個個確診病例中，僅3個是出現在首爾及鄰近地區。韓國累計確診個案11,668個，死亡病例273個。

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墨西哥：衛生部門6月4日公布新增4,442宗確診個案，累計增至105,680宗。死亡個案增加816宗，累計增至12,545宗。

巴西：死亡個案逾3.4萬個。巴西6月4日單日有1,437個死亡個案，累計34,021人染病死亡。巴西死亡人數已超越意大利，成為全球第3多死亡病例的國家。

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