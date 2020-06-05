美國舉行弗洛伊德追思會　警方高層單膝下跪送別靈車

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡案件，家屬6月4日在明尼亞波利斯市（Minneapolis）舉行追思會，多名嘉賓致辭時都呼籲大家正視種族歧視及警方執法問題，並為弗洛伊德爭取公義。

弗洛伊德的追思會在明尼亞波利斯市中北大學（North Central University）舉行，運載他的遺體的靈車駛到會場前，包括市警察首長阿拉東多（Medaria Arradondo）在內的警員以單膝下跪送別。

明尼亞波利斯市警察首長阿拉東多率領一眾警員單膝下跪，送別弗洛伊德的靈車。（AP）

多位知名人士出席追思會，包括 明尼蘇達州（Minnesota）參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、馬丁路德金三世（Martin Luther King III）、饒舌歌手T.I.、荷里活男星奇雲哈特（Kevin Hart）和泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）等。民權領袖夏普頓牧師（Al Sharpton）致悼詞時表示，弗洛伊德的遭遇就是黑人的故事，因為自401年前，大家無法實現自己夢想的理由，就是自己的頸部被警員的膝部壓住，他呼籲大家是時候為弗洛伊德挺身而出，高呼「別再壓住我們的頸」，鼓勵推動改革整個司法制度。

馬丁路德金三世出席弗洛伊德的追思會，並在對方的靈柩前悼念。（AP）

在追思會的尾段，會場內大約500名嘉賓一同站立默哀8分鐘46秒，象徵弗洛伊德被警員紹文（Derek Chauvin）膝壓頸部的時間。

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而在追思會舉行期間，3名涉事前警員首度出庭應訊，他們被控協助及教唆紹文二級謀殺，法官下令他們的保釋金為每人100萬美元，並在29日再次出庭。

弗洛伊德的死引發全國大規模示威，部分更演變成騷亂，司法部長巴爾（William Barr）4日表示，有證據顯示與「反法西斯主義」（Antifa）組織有關的極端勢力及境外勢力參與，企圖騎劫本身和平進行的示威。

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