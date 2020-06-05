弗洛伊德追悼會全場默哀8分46秒　反警暴市長撫棺痛哭全身抖震

美國明尼阿波里斯市（Minneapolis）4日舉行弗洛伊德（George Floyd）的追悼會，有數百位民眾自發參與，其中市長弗雷（Jacob Frey）前往悼念時，還直接跪在棺木前，單手扶着棺木痛哭，還一度將口罩往下拉。在追悼會中，全場也起立默哀「8分46秒」，因為這是弗洛伊德被警察用膝蓋壓住脖子的時間。

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明尼阿波里斯市4日在北部中央大學（North Central University）內的一間教堂，舉行弗洛伊德的追悼會，數百位民眾自發參與。市長弗雷前往悼念時，更被拍到單膝跪地、單手扶在棺木上痛哭，甚至一度將口罩往下拉，雙肩還不停地抖動。

負責悼詞的美國非裔民權人士夏普頓（Al Sharpton）向現場民眾表示，「現在是以喬治弗洛伊德的名義站出來說，請把你們的膝蓋從我們的脖子上移開。」全場也起立默哀「8分46秒」，因為這也是弗洛伊德被警察用膝蓋壓住脖子的時間。

弗洛伊德的弟弟泰倫斯（Terrence Floyd）4日則出席紐約的追悼會，他穿著印有哥哥肖像的上衣，情緒激動地表示，「我以示威為傲，但我不以破壞為傲。我哥哥與這（破壞）一點關係都沒有。」現場數千人隨後在他高呼「高舉左手爭和平」下，跟着大喊「高舉右手討公道」。

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