【中印對峙】軍方高層6月6日談判　媒體提前披露印方4個條件

為解決持續將近一個月的邊境對峙，中國與印度的高級軍官將於6月6日會晤，印度媒體6月5日披露印方的4個條件。

《印度時報》6月5日披露印方將在這次會談中提出的4個條件。第一，印度希望兩國軍隊都從班公錯湖（Pangong Tso）左岸、基阿姆温泉（Gogra-Hot Springs）和加勒萬河谷（Galwan Valley）地區的4、5個對峙地點撤走部隊，並將後方增派的部隊、火炮和裝甲車通過分階段、可核查的方式撤走。

邊境問題為中印關係發展增添障礙，圖為莫迪（左）與習近平（Reuters）

報道稱，印度的一個主要擔憂是解放軍在班公錯湖北岸的Finger-1至Finger-8地區的立場變強硬。儘管印度在實控線（LAC）上控制到Finger-4地區，但它的士兵總是巡邏到Finger-8地區。但自5月初以來，解放軍阻止印軍在Finger-4之外的巡邏，同時也封鎖了那裏早些時候的臨時通道。

一名消息人士說，解放軍必須從Finger-4地區撤走。

報道指出，印度的第二個條件是，中方不應干擾、阻礙印度在自己領土上的修路造橋活動。這位消息人士：「我們將繼續按照計劃在實控線我們這邊建設基礎設施。」

第三，雙方必須指示其部隊，在巡邏時若相遇，要保持克制並遵守規定的協議。這位消息人士說，5月5日至6日，中國軍隊用釘滿釘子的棍棒和石頭襲擊了印度士兵，這樣的高度暴力行為是不可接受的。

第四，印方認為中國還必須修復兩方之間的信任。5月初，中國將5000多名軍隊從其腹地的一次演習轉調遣到拉達克東部的實控線，這令印度軍隊措手不及。

印度與中國部隊5月5日和9日在拉達克地區班公錯湖及錫金中印實控線一帶發生互毆、丟擲石塊等大規模鬥毆後，雙方談判破裂，中國又增兵5,000人到拉達克班公錯湖、狄姆喬科和加勒萬谷等地的4、5個衝突對峙點。美國有線電視新聞網（CNN）6月5日報道稱，在雙方達成協議的框架內，錫金北部的糾紛在當地得到解決，而在拉達克東部的糾紛卻遲遲得不到解決，這讓人們開始猜測中國的意圖。

對於這次對峙的原因，彭博社5月27日報道稱，一位不願透露姓名的印度政府官員說，中國與印度當下的緊張狀況可能是由於印度在拉達克加勒萬谷建成一條公路和橋樑引起的。

為了解決邊境的緊張局勢，中印高級軍官將於6月6日舉行談判。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）6月2日接受印度媒體「News 18」電視台採訪時也證實，印度和中國軍隊的領導人將於6月6日會晤，以解決在拉達克的對峙。