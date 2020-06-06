【新冠肺炎・疫情】全球逾673萬人確診　美國近190萬人染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過673萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少39萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月6日中午12時07分，全球確診個案增至6,734,591個，死亡人數累計增至394,887人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月6日中午12時09分，美國已有1,897,838宗感染病例，其中包括死亡病例109,143宗。美國已有逾192萬人接受檢測。

↓↓↓想知道其他地方民眾在疫情中的生活，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

韓國：該國6月5日有39宗新增確診個案，累計增至11,668宗；當中包括34宗本土確診個案。全國累計死亡個案維持在273人。

墨西哥：該國衞生部門6月5日公布，新增確診個案4,346宗，累計增至110,026宗。死亡個案新增625宗，累計增至13,170宗。

俄羅斯：該國6月5日公布新增8,726個確診個案，累計增至449,834個。死亡個案新增144個，累計增至5,528個。

英國：英國6月5日新增1,650宗確診病例，累計確診283,311宗。死亡案例新增357宗，累計40,261宗。

↓↓↓想了解其他國家或地區民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 2

巴西：截至香港時間6月6日中午12時，該國已有614,941宗病例，死亡人數增加至34,021人。

巴基斯坦：6月5日公布，該國單日死亡個案增82個，累計4,688個。

印度：衞生部公布5月4日境內新增9,304個確診病例，創單日新高。全國累計確診個案達216,919個。同期內有260個新增死亡個案，累計6,075人不治。累計確診個案中，104,106人已痊癒出院。

印度國防部秘書（即第一副部長）庫馬爾（Ajay Kumar）已確診。他目前情況穩定，以及進行居家隔離；部長辛格（Rajnath Singh）也因此開始改為在家辦公。

↓↓↓想了解其他國家或地區民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：