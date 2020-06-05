朝鮮稱將關閉韓朝聯絡辦公室　不滿脫北者散布反朝鮮傳單

韓聯社6月5日報道，朝鮮勞動黨統一戰線部發表聲明，再譴責有脫北者團體散布反朝鮮傳單一事，並稱將會關閉韓朝聯絡辦公室。

圖為2018年9月韓國與朝鮮的首個聯絡辦室公揭幕時（美聯社）

這次朝鮮威脅關閉的韓朝聯絡辦公室，位於開城工業園區，之前在2018年9月揭幕。

金與正大罵脫北者「人渣」

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正之前已在6月4日透過官媒朝中社發表講話，大罵有關脫北者在韓朝邊境一帶向朝鮮散布反朝傳單的事件。她罵道「不配做人的一群壞東西膽敢污蔑我們的最高尊嚴，拿核問題說事。」她又指脫北者是賣國求榮的人類渣滓、「狗」、「垃圾」等，言辭激烈。

金與正並批評韓國縱容這些行為，威脅稱韓方若不就有關人員散布反朝傳單的行為採取措施，將面臨開城工業園區遭拆除、朝韓聯絡辦公室遭關閉，或朝韓軍事協議遭解除的局面。

圖為朝鮮最高領導人金正恩（左）及其妹金與正（右）2018年9月在平壤接待韓國總統文在寅時簽署文件（美聯社）

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脫北者用氣球向朝鮮散發傳單

韓聯社報道，在這次金與正的講話前，韓國脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」5月31日曾向朝鮮散發傳單，該團體當時在位於京畿道西北部的金浦市，利用大型氣球向朝鮮散發50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙幣和1000張記憶卡。傳單上寫有「金正恩是宣佈新戰略核武器路線的偽善者」等內容。