【新冠肺炎】世衛更新指引：鼓勵人們公眾場合戴口罩

新型冠狀病毒（COVID-19）在全球的疫情逐漸放緩，世衛（WHO）在6月5日更新指引，建議各地政府要求民眾到可能有散播病毒風險的公眾地方時，應戴上口罩，阻止疫情擴散。這是世衛在疫情出現以來，第一次做出相關建議。

世衛稱，大家可以在公眾場合戴上非醫療用口罩，指根據研究發現，有關措施執行得宜有助作為阻隔帶菌飛沫的其中一道屏障。不過總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調，口罩並非可以保障大家免受新型冠狀病毒感染。

該組織亦表示，負責治療新型冠狀病毒或疑似呼吸道病人的醫護人員應繼續遵守戴上醫療用口罩的規定，同時將指引擴展至接觸診所、醫院、護老院人士的員工，建議他們在任何時間都應該戴口罩。

"WHO has developed this [mask] guidance through a careful review of all available evidence, and extensive consultation with international experts and civil society groups"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 5, 2020

英國廣播公司（BBC）科學編輯舒克曼（David Shukaman）在6月6日的報道中指出，這是世衛指引的一大改變。過去數月以來，組織的專家都堅持認為，戴口罩會予人錯誤的安全感，以及導致很需要醫用口罩的醫護人員無法獲得足夠物資。

他說，有關的論點沒有消失，但組織是承認，有關於傳播風險的證據出現。

新型冠狀病毒疫情仍未過去，民眾戴口罩外出的場面勢成為常態。（Reuters）

「轉軚」籲戴口罩 不止世衛

世衛公布這個新指引前，曾稱沒有充足證據顯示全民戴口罩對社區防疫有用，以及健康的人應戴口罩。然而世衛並非第一個改變態度的組織或機構。

美國疾病控制和預防中心（CDC）4月3日發表聲明稱，鑑於最新研究發現大量的無症狀傳播者，建議民眾在那些難以保持社交距離的公共場所戴棉布製面部遮擋物（cloth face coverings），尤其是那些社區傳播嚴重的地區。

CDC的聲明還說，建議使用的棉布制面部遮擋物不是醫用口罩，也不是N95口罩。這些都是關鍵的供應，必須繼續留給醫療工作者以及其他醫療急救人員，如目前的CDC指導建議。它的建議可以說是政策的一大轉變，部門此前稱，沒有生病的人沒有必要戴口罩。

英國政府早前宣布，要求使用英格蘭地區公共交通的民眾戴口罩，多國及美國部分州份都建議或強制民眾在公眾地方戴口罩。

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世衛建議民眾配戴 非醫用口罩

世衛流行病學家克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）接受路透社訪問是稱，建議人們選上的是布口罩，即是非醫療用口罩。

世衛組織一向建議，醫用口罩應由那些生病以及照顧他們的人戴上。

克爾克霍夫稱，是最近數周的一些由聯合國衞生機構（UN Health Agency）委託進行的研究，促使世衛改變指引：「我們建議政府鼓勵（人們）在公眾場所戴口罩。」

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發超過半年，導致全球近670萬人確診、接近40萬人喪生，世衛認為印度、孟加拉等人口稠密的南亞國家確診個案不斷增加，警告區內可能有大規模爆發風險。