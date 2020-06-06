【新冠肺炎】世衛：建議民眾在公眾場合戴口罩

新型冠狀病毒（COVID-19）在全球的疫情逐漸放緩，世衛（WHO）在6月5日更新指引，建議各地政府要求民眾到可能有散播病毒風險的公眾地方時，應戴上口罩，阻止疫情擴散。

世衛稱，大家可以在公眾場合戴上非醫療用口罩，指根據研究發現，有關措施執行得宜有助作為阻隔帶菌飛沫的其中一道屏障。不過總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調，口罩並非可以保障大家免受新型冠狀病毒感染。

該組織亦表示，負責治療新型冠狀病毒或疑似呼吸道病人的醫護人員應繼續遵守戴上醫療用口罩的規定，同時將指引擴展至接觸診所、醫院、護老院人士的員工，建議他們在任何時間都應該戴口罩。

新型冠狀病毒疫情仍未過去，民眾戴口罩外出的場面勢成為常態。（Reuters）

英國政府早前宣布，要求使用英格蘭地區公共交通的民眾戴口罩，多國及美國部分州份都建議或強制民眾在公眾地方戴口罩，而世衛公布新指引前，一直都指沒有充足證據顯示全民戴口罩對社區防疫有用。

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發超過半年，導致全球近670萬人確診、接近40萬人喪生，世衛認為印度、孟加拉等人口稠密的南亞國家確診個案不斷增加，警告區內可能有大規模爆發風險。