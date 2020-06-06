【美國大選】拜登正式獲美國民主黨總統候選人提名資格

美國民主黨6月2日在7個州與哥倫比亞特區舉行過3個月來最大型的一輪初選，曾任該國副總統的拜登（Joe Biden）已獲得足夠黨代表票數（1,993票，門檻為1,911票），正式成為美國民主黨提名的總統候選人。

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他會在11月3日美國舉行大選當天，與尋求連任的美國總統特朗普（Donald Trump）一效高下。

他之所以要待到初選結束後3天才確診取得提名資格，是因為數個州都有大量郵寄投票，需時處理。

拜登在3月初的超級星期二初選中已取得主導優勢，主要對手已全數退選，包括其黨友、佛蒙特州（Vermont）民主黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）4月宣布不再繼續競選活動。

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能代表美國民主黨競逐白宮寶座對拜登來說有重要意義。他已是第3次角逐成為代表民主黨出戰大選的總統候選人。

拜登雖然年屆77歲，在任副總統期間亦沒有予以深刻印象的事跡，但他與奧巴馬的Bromance（兄弟情）在網上掀起熱潮，更吸引網民「挖墳」，翻出早前拜登貼出的青年時代照片，大嘆他年輕是真是好靚仔。