【新冠肺炎・疫情】全球逾685萬人染疫　哈薩克總統發言人確診

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過685萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少39萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月7日上午7時33分，全球確診個案新增121,267宗，累計增至6,855,858個，死亡人數累計新增3,434宗，累計增至398,321人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月7日上午7時33分，美國感染病例新增21,592宗，累計增至1,919,430宗，死亡病例新增648宗，累計增至109,791宗。美國已有逾197萬人接受檢測。

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韓國：該國6月5日有39宗新增確診個案，累計增至11,668宗；當中包括34宗本土確診個案。全國累計死亡個案維持在273人。

墨西哥：該國衞生部門6月6日公布，新增確診個案3,593宗，累計增至113,619宗。死亡個案新增341宗，累計增至13,511宗。

哈薩克：總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）的67歲發言人瓦里（Berik Uali）5月6日在社交網站Facebook發文指，自己確診感染新冠肺炎，正在住院接受治療。他表示托卡耶夫未有受到影響，仍在如常工作，總統府已採取額外防疫措施。

該國目前的確診個案有12,511宗，死亡病例53個。當地5月才剛解除為期兩個月的封城措施，但仍維持社交距離規則及關閉邊境政策。

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俄羅斯：該國6月5日公布新增8,726個確診個案，累計增至449,834個。死亡個案新增144個，累計增至5,528個。

英國：英國6月5日新增1,650宗確診病例，累計確診283,311宗。死亡案例新增357宗，累計40,261宗。

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巴西：截至香港時間6月6日中午12時，該國已有614,941宗病例，死亡人數增加至34,021人。

巴基斯坦：6月5日公布，該國單日死亡個案增82個，累計4,688個。

新冠肺炎疫情：斯里蘭卡民眾5月30日在科倫坡出席音樂會，有參加者戴着口罩，也有人不戴口罩。（Reuters）

斯里蘭卡：斯里蘭卡旅遊部門6月5日公布，該國計劃自8月1日起允許外國遊客在無需強制隔離2周的情況下入境。但政府要求旅客在出發前72小時內接受檢測，並提供對病毒呈陰性的檢測結果，然後抵達當地機場後也會接受免費PCR檢測。部門指，除非發現有病徵，否則無需隔離。

印度：衞生部公布5月4日境內新增9,304個確診病例，創單日新高。全國累計確診個案達216,919個。同期內有260個新增死亡個案，累計6,075人不治。累計確診個案中，104,106人已痊癒出院。

印度國防部秘書（即第一副部長）庫馬爾（Ajay Kumar）已確診。他目前情況穩定，以及進行居家隔離；部長辛格（Rajnath Singh）也因此開始改為在家辦公。