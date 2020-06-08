【一分鐘看世界】美示威漸趨平和、解散警隊是與非、特朗普擬撤兵

今天是6月8日星期一，仍是有雨的一天，你需要知道的國際新聞：

美國示威漸趨平和

美國首都華盛頓哥倫比亞特區原定在6月6日中午舉行的100萬人遊行僅有約6000人現身，而且現場很和平。總統特朗普晚上在Twitter上表示，華盛頓的民眾數量比預期少得多。弗洛伊德（George Floyd）的第二場追悼會，在他的出身地北卡羅來納州雷福德鎮（Raeford）舉行。參與追悼會的警長表示，不可讓弗洛伊德的死變得無意義......（按此閱讀更多）

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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解散警隊是與非

紐約水牛城6月4日一位75歲示威者在成群警員之中無故被推到在地，頭破血流，靜止不動，警員對他視而不見繼續前行。同日，兩名涉事警員被停薪停職。科羅拉多州丹佛市（Denver）地區法院6月5日頒發臨時禁令，限制警方使用催淚彈、橡膠子彈、閃光彈及其他非致命性武器來驅散示威者。與此同時，隨着示威及警民衝突頻生，愈來愈多聲音指控警察濫用暴力，要求解散警隊......（按此閱讀更多）

美國示威：6月3日在德州，部分民眾以高舉雙手方式示威（美聯社）

特朗普擬撤駐德國美軍

一名美國高官6月5日透露，總統特朗普決定撤走9,500名駐德國美軍。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）6月6日表示對此消息感到遺憾，並形容兩國關係複雜。柏林方面對有關消息意見不一，德國總理默克爾（Angela Merkel）的盟友表示遺憾，但左翼政客則表明歡迎......（按此閱讀更多）

中美貿易戰

美國總統特朗普（Donald Trump）6月5日表示，要求歐盟及中國撤銷對美國龍蝦的關稅，否則會向對方採取報復措施。美國大豆出口同日連續第4個交易日達成大筆出口交易。市場普遍認為該批大豆將出口中國。由於主要供應商巴西大豆價格上漲，中國本周加快採購美國大豆步伐......（按此閱讀更多）

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