【美國示威】明尼阿波利斯市議會擬解散警察局　獲大多數議員支持

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）因被警員暴力執法致死的案發城市——明尼阿波利斯市（Minneapolis）市議會宣布計劃撤資、解散警察局。

美國全國廣播公司（NBC）報道，市議會6月7日表決，絕大多數票同意解散市警察局；全數13票，其中9票贊成。

6月4日，美國民主黨參議員們在國會山莊跪思8分46秒，悼念弗洛伊德，他被明尼阿波利斯警察壓制頸部近9分鐘後斷氣死亡。（AP）

市議會主席本德爾（Lisa Bender）對美國有線新聞網絡（CNN）說：「我們決議解散市警察局，我們很清楚明尼阿波利斯市的情況，我們決定重新塑造社區治安的新模式，希望能夠真正維持社區安全。」

本德爾當天在社區會晤上講話，稱這座城市和這間警局的關係「有毒」。本德爾坦言，6月7日的表決，是承認現有治安體系失效，「我們漸進式改革（警局）的舉措暫時失敗了。」「我們需要傾聽，尤其是黑人領導者、有色族裔、失業者，讓我們的解決辦法能夠為社區服務。」

市長弗雷（Jacob Frey）拒絕解散警察局，他7日向NBC發聲明說：「我和市警局警長阿拉東多（Medaria Arradondo）會共同進行深層次的結構改革，以解決警察文化中的系統種族主義。」惟他補充指，「我們已準備好研究並制定更多由社區主導的公共安全策略，但我不支持解散明尼阿波利斯市警察局。」

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