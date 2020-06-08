【港版國安法】日本拒加入批評中國　菅義偉否認英美等失望

日媒6月7日引述消息人士指，美國、英國、澳洲和加拿大邀請日本發聯合聲明，聲討中國政府通過「港版國安法」，但遭到日本拒絕。對此，日本政府在6月8日予以了回應。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

日本時事通信社6月8日報道，日本內閣官房長官菅義偉當地時間6月8日在記者會上，回應日本拒絕與美英等國發布涉華聯合聲明一事。菅義偉說：「關於美英等國對日本感到失望的消息完全不屬實。」

他還指出，中國全國人大會議5月28日通過「港版國安法」後，日本外務大臣茂木敏充隨即「深表憂慮」。

菅義偉說：「我國將本國的強烈立場直接地、從高層面向中國及時傳達，同時向國際社會釋放出了明確信號。」

「港版國安法」獲通過後，以美國為代表的西方國家陸續表示反對法案。據日本共同社6月7日援引消息人士報道，日本政府曾被詢問是否參加美英等國批評中國的聯合聲明，但日本拒絕。

報道還稱，日本希望與中國改善關係，以不追隨歐美各國的方式以示顧及中方，但美國等相關國家中，出現表示對日本失望的聲音。

美國、英國、澳洲和加拿大4國在「港版國安法」獲通過的5月28日發表聯合聲明，向中國表示「深表關切」，強烈批評稱這是違反規定以一國兩制方式歸還香港的1984年《中英聯合聲明》的行為。