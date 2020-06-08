【一分鐘看世界】解散警隊刻不容緩？共和黨內訌、航空業寒冬

今天是6月9日星期二，間中有驟雨的一天。你需要知道的國際新聞：

解散警隊的意思

美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）6月7日表示，將削減紐約警察局（NYPD）的預算，並把這些錢投入到社會福利服務。黑人弗洛伊德（George Floyd）因被警員暴力執法致死的案發城市明尼阿波利斯市（Minneapolis），市議會大部分議員公開表示有意解散警察部。然而所謂「解散警隊」是否真的令警察消失......（按此閱讀更多）

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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共和黨內訌

黑人弗洛伊德（George Floyd）遭暴力執法致死引發全國示威，共和黨開始有人表示要與特朗普切割。前國務卿鮑威爾（Colin Powell）6月7日斥責特朗普已「脱離憲法」，並表態支持拜登。外界外界擔心共和黨會陷入內訌，不利特朗普在11月總統大選的選情......（按此閱讀更多）

美國示威：民主黨的拜登（左）與特朗普（右）會在11月總統大選一決高下，美國輿論同樣猜測拜登可能有暗湧。（AP）

紐約市解除宵禁

美國首都華盛頓特區6月6日大批民眾上街抗議種族歧視及警暴問題，現場秩序大致良好；總統特朗普翌日表示，已下令國民警衛軍撤出華盛頓。西雅圖一名男子7日駕車衝入人群，並開槍傷及1人，其後被捕。另一方面，全球多地續有民眾上街，英國有奴隸商人銅像被拉倒......（按此閱讀更多）

新西蘭撤防疫措施

新西蘭最後一名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者康復並解除隔離，衞生部6月8日宣布國內已無活躍病例。總理阿德恩（Jacinda Ardern）同日宣布，將取消除邊境限制外的所有防疫措施。日本6月7日沒有新增新冠肺炎死亡病例，是3月6日以來首次。疫情雖仍持續，政府繼續其重啟經濟的步伐，環球影城和豐洲市場6月8日重開......（按此閱讀更多）

航空寒冬

一場新冠肺炎疫情，因應各國封關、隔離等措施，航空公司大幅削減航班航線，全球逾16,000架客機停飛，昔日承載旅客翱翔天際的鐵鳥，如今卻在停機坪上苦無用武之地。疫情除了令旅客無法如常出行，大量航空業僱員的生計也受到嚴重影響。究竟航空業在疫後能否迅速反彈，疫情又會否為業界帶來長遠的影響和改變......（按此閱讀更多）

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