【新冠肺炎・最新疫情】全球逾709萬人染疫　死亡病例超過40萬宗

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過709萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少40萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月9日上午9時44分，全球確診個案新增48,068宗，累計增至7,097,717宗，死亡個案累計增至406,402個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月9日上午9時44分，美國有14,498‬宗新增確診個案，累計增至1,960,642宗，死亡個案累計增至110,990宗。美國已有逾2,023萬人接受檢測、逾50.6萬人痊癒。

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伊朗：衞生部6月8日公布，該國新增2,043宗確診病例，累計增至173,832宗。死亡病例新增70宗，累計增至8,351宗。康復人數累計136,360人。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）6月8日數據，該國新增214宗確診病例，累計增至184,193宗。死亡病例新增6宗，累計增至8,674宗。

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韓國：中央防疫對策本部6月9日公布，截至當天零時，韓國24小時內新增38宗新增確診個案，累計增至11,852宗。當天新增1宗死亡病例，全國累計死亡個案數有274宗。

墨西哥：該國衞生部門6月8日公布，新增確診個案2,999宗，累計增至120,102宗。死亡個案新增354宗，累計增至14,053宗。

巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月8日新增15,654宗確診病例，累計確診669,773宗；新增死亡病679宗，累計死亡病例37,991宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國。

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俄羅斯：該國6月8日公布新增8,985個確診個案，累計增至476,658個。死亡個案新增112個，累計增至5,971個。

英國：英國6月5日新增1,650宗確診病例，累計確診283,311宗。死亡案例新增357宗，累計40,261宗。

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