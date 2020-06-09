美俄確定舉行新一輪軍控談判　邀請中國出席

彭博社6月8日引述美國國務院官員報道，美國和俄羅斯將於6月22日在奧地利維也納舉行新一輪軍控談判。美國軍備控制特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）表示，美俄已經確定談判日期和地點，並邀請中國出席。

比林斯利發文表示，「今天我與俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）就6月進行核武器談判的時間和地點達成協議」。他指，「中國也被邀請，中國會否出現並且真誠進行談判？」

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith? — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020

彭博社引述官員指出，華府不排除願意延長《新削減戰略武器條約》（New START），前提是俄羅斯致力聯同中國進行三方軍備控制，並幫助華盛頓將北京帶到談判桌。《新削減戰略武器條約》原定2月屆滿。官員指，要討論條約延長的期限仍然言之過早。

塔斯社6月9日報道，里亞布科夫曾於5月23日表示，美國總統特朗普（Donald Trump）執着於中國話題，並試圖利用中國討論國際關係的任何話題。他指出，美國希望將中國納入《新削減戰略武器條約》並不是出於安全考慮，而是出於美國對華政策。他表示，華盛頓正在試圖通過莫斯科將北京拖入戰略軍備控制談判。