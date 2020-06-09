美俄確定舉行新一輪軍控談判　邀請中國出席

撰文：何瑞瑩
最後更新日期：
彭博社6月8日引述美國國務院官員報道，美國和俄羅斯將於6月22日在奧地利維也納舉行新一輪軍控談判。美國軍備控制特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）表示，美俄已經確定談判日期和地點，並邀請中國出席。
比林斯利發文表示，「今天我與俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）就6月進行核武器談判的時間和地點達成協議」。他指，「中國也被邀請，中國會否出現並且真誠進行談判？」
Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith?— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020
彭博社引述官員指出，華府不排除願意延長《新削減戰略武器條約》（New START），前提是俄羅斯致力聯同中國進行三方軍備控制，並幫助華盛頓將北京帶到談判桌。《新削減戰略武器條約》原定2月屆滿。官員指，要討論條約延長的期限仍然言之過早。
塔斯社6月9日報道，里亞布科夫曾於5月23日表示，美國總統特朗普（Donald Trump）執着於中國話題，並試圖利用中國討論國際關係的任何話題。他指出，美國希望將中國納入《新削減戰略武器條約》並不是出於安全考慮，而是出於美國對華政策。他表示，華盛頓正在試圖通過莫斯科將北京拖入戰略軍備控制談判。