北約秘書長：中國崛起改變全球力量平衡

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）6月8日稱，北約需要在政治上變得更強大，才能應對下一個十年的挑戰。他表示，中國的崛起「正在從根本上改變全球力量的平衡」。

歐洲新聞電視台官網（Euronews）6月8日文章稱，斯托爾滕貝格在視像會議上發表講話時指出，「俄羅斯不懈地進行其軍事活動」，「中國的崛起從根本上改變全球力量平衡」，並「加劇了我們的價值觀和生活方式的競爭」。

為了應對這些挑戰以及越來越多的非軍事威脅，例如流行病，網絡攻擊以及虛假信息和宣傳運動，斯托爾滕貝格認為，北約不僅必須加強軍事合作，而且必須更具政治性。

斯托爾滕貝格在2月16日慕尼黑北約防長會議期間，提及北約雖未把中國視為敵人，但要應對中國崛起帶來的「安全後果」。（AP）

他一再引述北約凝聚力是該聯盟的組織原則，呼籲北約各國領導人更加緊密地合作，以「更快、更系統地達成共識」。

斯托爾滕貝格說：「我們需要的是使用北約做出決定，並在必要時為我們的共同安全採取行動，」並敦促北約採取更全球化的方法來應對所面臨的威脅。

斯托爾滕貝格說：「我們需要與包括澳洲，日本和韓國在內志趣相投的國家更加緊密地合作，就新技術和全球軍備控制問題制定太空和網絡空間的規範和標準，並建立在自由與民主而不是霸凌的世界」。